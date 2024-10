Considerado um dos pilotos mais ecléticos do automobilismo brasileiro, Beto Monteiro não estará presente no Autódromo Internacional de Tarumã, no Rio Grande do Sul, neste fim de semana. O local receberá as etapas da NASCAR Brasil Series e Copa Truck, campeonatos em que o pernambucano compete regularmente.

O motivo: Beto passou por uma cirurgia cardíaca de emergência, após passar mal em um treino de kart no último dia 2 de outubro. Foi constatado um rompimento da aorta e o procedimento aconteceu às pressas.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o piloto trouxe a notícia, mas também comentando que passa por uma boa recuperação e que em breve voltará a correr. Neste fim de semana ele será substituído por Luan Lopes na NASCAR Brasil e por Renato Martins na Copa Truck.

As emoções da sétima (e penúltima) etapa da NASCAR Brasil Series você acompanha ao vivo na Motorsport.tv Brasil, no YouTube. O quali acontece neste sábado, às 16h15. As corridas serão realizadas neste domingo: a primeira às 9h e a segunda às 14h.

CLEBER MACHADO: Bastidores INCRÍVEIS da F1 na Globo, BLITZ com Regi, relação com GALVÃO, Senna e cia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!