É hora de decisão na NASCAR Brasil Series! A categoria volta a acelerar neste fim de semana em Tarumã, com a penúltima etapa da temporada 2024 definindo os campeões do Campeonato Brasileiro.

Em sua temporada regular, a NASCAR Brasil realiza dois campeonatos paralelos: o brasileiro, disputado em seis etapas, com duas provas em cada, e a Special Edition, realizada em duas datas em 2024 em vez de três, com três corridas a cada fim de semana. E os resultados de ambos são somados em uma terceira disputa, o Overall.

Antes da final em Curvelo, que definirá os campeões da Special Edition e do Overall, a categoria viaja ao Rio Grande do Sul, correndo no circuito de Tarumã para a definição da disputa do Campeonato Brasileiro.

E na classe principal, a NASCAR Brasil, temos uma disputa intensa pelo título. Já aplicando os descartes, Léo Reis vai para Tarumã na liderança com 187 pontos, contra 181 de Gabriel Casagrande / Alex Seid e 178 de Vitor Genz. Lourenço Beirão e Rafa Dias completam o top 5 empatados com 124.

Já na Challenge, Jorge Martelli vai para a final com uma vantagem mais tranquila, tendo 187 pontos contra 156 de Victor Andrade e 142 de Gui Backes.

No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da NASCAR Brasil Series, com a transmissão da classificação e das duas corridas.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Tarumã:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Extra Sexta-feira 16h15 - Treino Livre 1 Sábado 09h20 - Treino Livre 2 Sábado 12h40 - Classificação Sábado 16h15 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 09h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 14h00 Motorsport.tv Brasil

