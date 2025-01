NASCAR Brasil: MX Vogel anuncia bicampeão Léo Torres para 2025

A MX Vogel confirma o bicampeão Léo Torres na equipe paranaense para a NASCAR Brasil 2025, comandando o Ford #2. O curitibano está no grid da competição desde 2019 e é detentor dos títulos brasileiros de 2021 e 2023 em dupla com Julio Campos, campeão Overall 2023, vice-campeão Special Edition 2024 e premiado com o Capacete de Ouro da Revista Racing em 2021. Na NASCAR Brasil, ele registra 11 vitórias, oito segundos lugares e sete terceiros lugares.

“Esta foi uma escolha muito importante para a equipe. O Léo Torres é um piloto com grande experiência, tanto que acumula dois títulos, e é um muito rápido. Então, para esse momento que a equipe está vivendo, o início dessa nova era da NASCAR, é importante ter alguém com essa bagagem, para ajudar a desenvolver os carros. Estamos muito felizes com a contratação e esperamos bons resultados”, Eduardo Serratto, gestor da MX Vogel.

“Estou muito animado com esse novo formato de equipes. Confio muito no trabalho do Eduardo Serrato como diretor da equipe e Vogel dispensa apresentações, é nada mais nada menos que o atual campeão da Stock Car. Com esse time tão experiente, acredito que os bons resultados vão fluir naturalmente”, declarou Léo Torres.

“Terminei o ano passado com vitória e com um vice-campeonato na Special Edition. Já estou treinando bastante no kart e no simulador para ficar com os reflexos em dia, pois o grid tem um nível altíssimo em 2025”, concluiu o piloto que mantém o patrocínio da Maxon Oil, M1 Motors, Rotary AX, Concept Locadora e Link monitoramento.

O calendário 2025 da NASCAR Brasil terá nove etapas, com início em 23 de março em Campo Grande (MS) e etapa final em sete de dezembro na capital paulista.

Confira abaixo o calendário de datas e locais da temporada 2025:

Etapa 1 – 22 e 23 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 12 e 13 de Abril – Londrina (PR)

Etapa 3 – 17 e 18 de Maio – Interlagos / São Paulo (SP)

Etapa 4 – 14 e 15 de Junho – Rio Grande do Sul

Etapa 5 – 12 e 13 de Julho – Cascavel (PR)

Etapa 6 – 23 e 24 de Agosto – A confirmar

Etapa 7 – 20 e 21 de Setembro – Curvelo (MG) #OvalTrack

Etapa 8 – 01 e 02 de Novembro – Velocitta (SP)

Etapa 9 – 06 e 07 de Dezembro – Interlagos (SP)

