Team RC anuncia Felipe Tozzo para a NASCAR Brasil 2025

A equipe curitibana Team RC acaba de anunciar a presença de Felipe Tozzo no rol de seus pilotos para a temporada 2025 da NASCAR Brasil Series. O jovem chapecoense de 19 anos é o primeiro piloto a ser anunciado pelo Team RC e fará o seu terceiro ano na categoria com o numeral #57.

Felipe Tozzo é um dos talentos promissores do automobilismo, que traz na bagagem uma carreira brilhante no kart, sendo detentor do título de Campeão da Copa do Brasil. Nas temporadas anteriores da NASCAR Brasil, conquistou três vitórias, além de diversas pole positions.

“Nós ficamos bem felizes com a chegada do Felipinho, um menino que está no começo da carreira. Sabemos de seu talento e queremos contribuir com essa evolução. Vamos trabalhar para conseguir grandes resultados na NASCAR neste ano”, comentou Marcel Campos, gestor da Team RC.

Tozzo falou sobre o fato de ser convidado para uma das mais bem-sucedidas escuderias do automobilismo brasileiro: “A expectativa é muito alta, tendo em vista que a equipe é uma das melhores do país. Meu objetivo é conseguir realizar uma temporada constante e com bons resultados, chegando ao fim da temporada com chances de título”, disse o piloto.

