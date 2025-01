Nesta sexta-feira (09) a organização da NASCAR Brasil Series anunciou as datas e locais previstos para acelerar na temporada 2025. Com calendário como sempre eclético, o campeonato terá acréscimo de uma etapa. Ao todo, serão 21 corridas em nove etapas, oito delas em diferentes traçados. A abertura da temporada será na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, pelo segundo ano consecutivo.

A NASCAR Brasil contemplou atividades sem longos intervalos – de março a dezembro – tendo praticamente um evento por mês. Em 2025, seguirá o modelo consagrado dos últimos anos, repletos de novos atrativos, com a garantia de muita velocidade e emoção, componentes que acompanham a categoria, desde a sua fundação em 2012.

As seis etapas (12 corridas) do Campeonato Brasileiro estão mantidas e três das nove rodadas (nove corridas) serão destinadas ao torneio Special Edition. Da somatória dessas séries - Campeonato Brasileiro e Special Edition- sairá o campeão do Overall.

A prova no recém-inaugurado traçado oval no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), será repetida na sétima etapa, no dia 21 de setembro. A terceira etapa e a final do campeonato acontecerão no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos (SP), marcadas, respectivamente, para o dia 18 de maio e o dia 7 de dezembro. Além destes circuitos, está confirmado o retorno da competição ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), na oitava etapa, em 2 de novembro.

Em breve serão destacadas quais as etapas com edições especiais, assim como as atrações de cada uma delas. E sete etapas (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª e 9ª) serão realizadas em conjunto com a Copa Truck e seis etapas (1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 9ª) com a Copa HB20.

Dentre as novidades da NASCAR Brasil Series para 2025 também está a nova logomarca da categoria, que agora tem mais destaque para as cores da bandeira nacional. Atrás do tradicional fundo preto da logo, estão o retângulo verde e, ao meio, círculos com as cores azul e amarelo.

Confira abaixo o calendário de datas e locais da temporada 2025:

Etapa 1 – 22 e 23 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 12 e 13 de Abril – Londrina (PR)

Etapa 3 – 17 e 18 de Maio – Interlagos / São Paulo (SP)

Etapa 4 – 14 e 15 de Junho – Rio Grande do Sul

Etapa 5 – 12 e 13 de Julho – Cascavel (PR)

Etapa 6 – 23 e 24 de Agosto – A confirmar

Etapa 7 – 20 e 21 de Setembro – Curvelo (MG)

Etapa 8 – 01 e 02 de Novembro – Velocitta (SP)

Etapa 9 – 06 e 07 de Dezembro – Interlagos (SP)

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!