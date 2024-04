Um dos talentos brasileiros nas categorias de turismo no automobilismo nacional, Leonardo Reis disputa neste final de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), a segunda etapa da NASCAR Brasil. A etapa será especial, já que o atual campeão da classe PROAM vai correr pela primeira vez vai correr no anel externo do autódromo goiano, carregando o lastro do sucesso em seu carro.

Leo se mostra ansioso para ver como será o comportamento do seu equipamento no anel externo com 20 quilos de lastro. Estar bem-posicionado será peça chave para conseguir maximizar os resultados e sair da etapa nas primeiras posições do campeonato.

"Será a minha primeira vez andando em um anel externo, acho que vai ser muito divertido, um novo estilo de corrida, que exige muita velocidade, mas também estratégia para saber se posicionar na corrida bem e conseguir um bom vácuo, principalmente no final. E, no geral, estou ansioso para essa nova experiencia, afinal além do anel externo também vou ter lastro do sucesso, então vamos fazer o nosso máximo para maximizar os resultados dessa etapa", diz Léo, que leva o nome do Cleveland Cavaliers em seu carro na NASCAR Brasil.

A NASCAR Brasil inicia sua programação no sábado, com dois treinos livres e, no final da tarde, a classificação. As corridas serão disputadas no domingo, às 9h e às 14h, com transmissão das duas provas ao vivo pelo Motorsport.com.

O teste de SCHUMACHER na GP2 em 2010, na Espanha | F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #277 – Leclerc não se ajuda ou é azarado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!