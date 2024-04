Alex Seid lidera o campeonato da NASCAR Brasil Series e neste final de semana chega à Goiânia para a disputa da segunda etapa com uma única missão: somar o máximo de pontos possíveis e ampliar a liderança da competição. O piloto de São Paulo faz dupla com Gabriel Casagrande e soma 38 pontos na competição.

Na primeira etapa, em Campo Grande, Seid subiu ao pódio da primeira corrida enquanto Casagrande venceu a segunda prova. As corridas deste final de semana serão disputadas no anel externo da pista, com apena quatro curvas e 2.695 metros de extensão, portanto a negociação do vácuo e do tráfego serão importantes para um bom resultado da dupla.

Em 2023, Alex Seid cravou a melhor volta em uma das corridas no anel externo, terminou duas das três provas no top 5 além de já ter vencido no Autódromo Ayrton Senna em outras temporadas. Agora, o piloto de 38 anos e campeão 2020 da categoria busca mais um bom resultado, apesar de carregar o lastro do sucesso por liderar o campeonato.

“A expectativa é boa, ano passado eu andei no oval e estive rápido durante todo o final de semana, fiz a melhor volta da corrida e as corridas foram boas”, disse Seid. “Agora voltamos para Goiânia na busca de trazer o maior número de pontos possíveis. O fato de estar na liderança nos deixa com o lastro, mas não podemos deixar isso nos afetar e tenho certeza de que vamos ter um grande final de semana.”

A etapa de Goiânia da NASCAR Brasil prevê um treino extra na sexta, no sábado acontecem dois treinos livres e a classificação. As duas provas da etapa serão disputadas no domingo.

As corridas serão transmitidas pelo Motorsport.com ao vivo.

