A NASCAR Brasil chegará a Goiânia para a segunda etapa da temporada 2024 no Centro-Oeste brasileiro. As atividades marcadas entre os dias 12 e 14 de abril serão realizadas no traçado do anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna. A pista em estilo “oval”, de 2.695 metros de extensão e apenas três curvas faz parte do calendário pelo terceiro ano consecutivo.

A pista é considerada como uma das mais seguras do país, com largas áreas de escape, e ostenta a maior reta do país, com cerca de um quilômetro. É neste tipo de disputa que costumam acontecer as mais emocionantes ultrapassagens e as pilotagens mais rápidas, sem contar as pequenas diferenças de tempo cronometrado entre os carros nos treinos classificatórios, o que ressalta a competitividade da categoria. Por estas razões que a fórmula será repetida em Goiânia e promete um espetáculo tanto para quem compete quanto para quem vai assistir. O desafio para definir o Super Pole será de arrepiar.

O desafio em terras goianas terá dois estreantes Marcel Jorand e Antonio Carvalho. Marcel, único representante do estado do Rio de Janeiro, nasceu na cidade de Volta Redonda, mas foi criado e mora no Rio de Janeiro. “Conheço os traçados de Jacarepaguá, Interlagos, Velopark e Goiânia. O circuito misto do autódromo de Goiânia é o meu preferido. Vamos ver como me sairei no anel externo, que nunca andei”, diz o piloto de 41 anos.

Marcel Fassheber Jorand (Gás Verde e Grupo Urca) competiu quando muito jovem no final dos anos 90. Andou de kart 125cc, kart shifter, Espron e, principalmente, nas categorias de Turismo do Rio de Janeiro. Depois de 22 anos fora de ação, voltou ao automobilismo no ano passado através da Copa Shell Hb20 e HRacing, fazendo dois pódios em quatro etapas que participou.

“O automobilismo é uma grande paixão para mim, que me serve como principal hobby. Minha expectativa na NASCAR é nesse primeiro ano aprender muito e tentar estar em alguns pódios até o final da temporada”, ressalta Jorand que estava no comando do carro #39.

Antonio Jorge Amorim Carvalho (Rede de Postos Pelikano), o Toninho como é conhecido, é natural de Lisboa, Portugal, e reside em Curitiba, no Paraná. Foi campeão Paranaense Velocidade na Terra 2020; vice-campeão Paranaense de Marcas 2018, 2019 e 2023; vice-campeão Paranaense Velocidade na Terra 2019 e 2023; vice-campeão das 100 milhas de Velocidade na terra 2018 e vice-campeão Catarinense de Velocidade na Terra 2020.

O piloto de 38 anos conhece as pistas de Londrina, Interlagos, Cascavel e Goiânia só correu no circuito misto. “No "oval" vai ser primeira vez. A expectativa é de conseguir se adaptar rapidamente com o NASCAR (#8) já que é totalmente diferente do que já guiei”, conta. “A NASCAR é um campeonato conhecido no mundo todo e aqui no Brasil tem disputas eletrizantes com pilotos do mais alto gabarito”, menciona o piloto de 38 anos.

As atividades válidas para a segunda das oito etapas do calendário, composto por oito praças diferentes, começam no final da tarde da quinta-feira, 11, com o reconhecimento da pista pelos pilotos (track walk). Já os carros da NASCAR Brasil aceleram no anel externo do circuito goiano na sexta-feira, 12, para um treino extra, no período da tarde. Os treinos oficiais e o classificatório acontecem no sábado, 13, com a definição do Super Pole. A programação no domingo terá largada da corrida 1, a partir das 10 horas, e da corrida 2, das 13 horas.

A BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil em suas transmissões, ao vivo, da última prova de cada etapa, junto com os momentos da Corrida 1 do fim de semana. As etapas também têm transmissão ao vivo, via streaming, no Youtube, nos canais oficiais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil e @highspeedtvbr. Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

A programação contará também com a realização da Copa Truck e a Copa HB20 e os ingressos para a etapa de abertura da temporada 2024 em Goiânia (GO) podem ser adquiridos no site (https://www.diskingressos.com.br/event/6748).

A NASCAR Brasil Series conta com apoio da Maxon oil, Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Zanoello e Graxa.

Confira o elenco da segunda etapa, 24 carros e 30 pilotos:

#46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition #57 Felipe Tozzo, GM (Challenge), Singus Competition #2 Nick Monteiro (Rookie/Challenge), Ford, Singus Competition #63 Luís Trombini (Rookie/Challenge) / D. Gondra (Challenge), GM, Singus Competition #22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition #20 Jeff Giassi, GM, Singus Competition #88 Beto Monteiro e Luan Lopes (Rookie), Maxon Racing #8 Antonio Carvalho (Rookie/Challenge), GM, Maxon Racing #45 Lourenço Beirão e Rafa Dias, Ford, Maxon Racing #28 Gui Backes, GM (Challenge), Maxon Racing #12 Edson Reis, Ford (Challenge), Maxon Racing #72 Giovani Girotto, GM (Challenge), Maxon Racing #83 Alex Seid e Gabriel Casagrande, GM, Unnika Racing Team #13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing Team #56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), GM, Unnika Racing Team #16 Antonio Junqueira (Rookie), Ford, UNNIKA Racing Team #32 Léo Reis (ROOKIE), Ford, Unnika Racing Team #24 Brendon Zonta e Alexandre Kauê, Ford (Challenge), Unnika Racing Team #27 Lucas Mendes e Sérgio Ramalho, GM, Race Engineering Team #39 Marcel Jorand (Challenge), GM, Race Engineering Team #87 Jorge Martelli, GM (Challenge), Race Engineering Team #78 Leo Yoshii, Ford (Challenge), Race Engineering Team #1 MC Gui, Ford (Challenge), Race Engineering Team #4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team

