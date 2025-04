A NASCAR Brasil fechou a etapa de Londrina, a segunda do campeonato de 2025, neste domingo, com a segunda prova da rodada dupla.

Após grande pega no final, Léo Torres superou Rubens Barrichello e foi o grande vencedor da corrida. Victor Andrade fechou o pódio. Alfredinho Ibiapina foi o vencedor da categoria Challenge.

A Corrida

Na largada, Casagrande manteve a liderança, mas pressionado por Barrichello e Camilo, que assumiu o segundo posto ainda na primeira volta.

No giro seguinte, em uma manobra por fora, ele conseguiu a ponta, Casagrande perdeu rendimento e Barrichello era o novo segundo colocado. Durante a briga na frente, Julio Campos e Cayan Chianca se chocavam, com ambos levando a pior. O melhor da Challenge no início era Alfredinho Ibiapina.

Jorge Martelli parou na pista e trouxe o safety car, quando restavam 15 minutos para o final.

Na relargada, Camilo manteve a liderança sobre Barrichello e Léo Torres era o novo terceiro colocado.

Mas a corrida teve nova presença do carro de segurança após Vitor Genz ter um pneu furado e sair da pista, restando oito minutos.

Com quatro minutos para o final, a relargada foi dada e pouco depois Barrichello assumiu a primeira posição, após manobra sobre Camilo.

Na volta seguinte, Camilo perdeu rendimento e Léo Torres assumia a segunda colocação.

Mas ele não perdeu ritmo e se colocou à frente de Barrichello pela liderança e pela vitória. Victor Andrade foi o terceiro colocado. Alfredinho Ibiapina triunfou pela Challenge, após finalizar em quarto.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece em Interlagos, nos dias 17 e 18 de maio.

Resultado

Pos No. Piloto Carro Cat Dif. 1 2 LEO TORRES Ford BRA 2 91 RUBENS BARRICHELLO Ford BRA 0,869 3 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 0,892 4 8 ALFREDINHO IBIAPINA(R) Ford CHA 1,078 5 88 BETO MONTEIRO Ford BRA 1,956 6 6 LOURENCO BEIRAO Ford BRA 2,412 7 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM BRA 3,584 8 57 FELIPE TOZZO GM CHA 4,065 9 0 CACA BUENO GM BRA 4,154 10 99 GALID OSMAN GM BRA 5,519 11 15 TITO GIAFFONE(R) Ford CHA 8,146 12 1 RICARDO ZONTA GM BRA 9,646 13 84 VINICIUS CANHEDO(R) Ford CHA 10,482 14 28 GUI BACKES Ford CHA 15,548 15 37 RAPHAEL TEIXEIRA /D MENCACCI GM BRA 33,457 16 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 1 Lap 17 56 GABRYEL ROMANO GM CHA 1 Lap 18 78 LEO YOSHII GM CHA 2 Laps

