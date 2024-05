A NASCAR Brasil confirmou nesta segunda-feira a substituição da etapa de Santa Cruz do Sul (RS), marcada para o dia 16 de junho, para a cidade mineira de Lima Duarte (MG), no Autódromo Potenza com toda a sua renda revertida à cidade gaúcha, uma das que foi atingida severamente pelas chuvas nos últimos dias.

"Devido à situação do Rio Grande do Sul, não há condições para a realização de qualquer evento esportivo na região e, além de trocarmos a praça, decidimos que toda a renda obtida será totalmente encaminhada às vítimas da chuva na cidade e a prova levará simbolicamente o nome de Santa Cruz", comentou Carlos Col, CEO da Mais Brasil Esportes, promotora do evento. A NASCAR Brasil, a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20 estarão juntas em Minas Gerais.

"Vamos fazer uma campanha para que a gente consiga lotar o autódromo de Potenza, fazer uma grande festa para o público local, que não recebe uma prova nossa desde 2021, e ajudar a quem mais precisa", completou Col. No último final de semana, durante a etapa de Londrina (PR), já foi realizada uma extensa campanha de doação de mantimentos junto com a Charada Truck e que já foi enviada ao Rio Grande do Sul.

Calendário NASCAR Brasil 2024 ATUALIZADO:

Etapa 1 – 17 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 14 de Abril – Goiânia (GO)

Etapa 3 – 11 de Maio – Londrina (PR) #nightchallenge

Etapa 4 – 16 de Junho – Potenza (MG)

Etapa 5 – 4 de Agosto – Interlagos – São Paulo (SP) *

Etapa 6 – 1 de Setembro – Cascavel (PR) #100miles

Etapa 7 – 13 de outubro – Tarumã (RS)

Etapa 8 – 17 de novembro – A confirmar #ovaltrack

* Special Edition

Veja como foi o Night Challenge da NASCAR Brasil em Londrina



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!