NASCAR Brasil consolida ‘invasão’ nordestina em Londrina

A etapa de Londrina da NASCAR Brasil Series reviu um velho conhecido no grid, Valdeno Brito, que correu ao lado de Dorivaldo Gondra Jr. Com esse reforço, nada menos que cinco pilotos compuseram a rodada com origem nordestina.

Além de Valdeno e Gondra, Beto Monteiro, Sérgio Ramalho e Cayan Chianca nasceram nesta região, que traz grandes valores ao automobilismo brasileiro, mas que não consegue emplacar ao menos um autódromo que receba todas as grandes competições do Brasil.

O brio de seus pilotos que chegam às principais competições do sul, sudeste e centro-oeste é um dos destaques apontados pelos seus representantes.

“No Nordeste temos muitos pilotos bons, como em qualquer outro lugar do Brasil, qualquer outra região”, disse Chianca, que nasceu em Natal (RN) e cresceu em Garanhuns (PE). “O pessoal é muito aguerrido, muito batalhador e sempre vai se dar bem em qualquer esporte.”

“Acho que o destaque vem pela dificuldade que é, pela falta de tradição que o Nordeste tem em competição”, comentou Beto Monteiro, de recife (PE). “Então, para de fato você se destacar e chegar em competição, você tem que se dedicar muito, e isso faz com que os resultados aconteçam.”

“É muito legal ter uma representação do Nordeste, grandes amigos, principalmente o Valdeno, que compete comigo desde moleque, Serginho, que é um pouco mais novo também, agora essa molecada, como o Cayan e o Dorivaldo, mas eu

“Nosso histórico é de um celeiro de grandes pilotos’, disse Sérgio Ramalho, de Recife (PE). Todas as gerações tiveram bons pilotos nordestinos, disputando categorias nacionais, infelizmente para a gente acaba sendo muito mais difícil a questão comercial, pela falta de autódromos, de estrutura, de eventos nas nossas praças, mas é a prova de que realmente o legado vem sendo passado.”

“Temos feito um trabalho intenso diante das nossas dificuldades e adversidades com autódromo”, pontuou Gondra, de Recife (PE).

Valdeno Brito reconheceu Ramalho como um dos novos ‘captadores’ de talentos para as competições nacionais: “Sim, temos muitos nordestinos aqui na NASCAR Brasil, eu acho que até falando da categoria, um grande responsável por essa vinda de mais pilotos nordestinos é do Serginho Ramalho, que ele correu aqui há alguns anos e ele é um piloto de destaque lá atualmente e acaba conhecendo pilotos locais e acaba revelando talentos.”

Falta de grandes palcos

O Autódromo de Caruaru é uma unanimidade entre os cinco pilotos, mas outras iniciativas estão sendo observadas por eles próprios.

“Eu participo de vários grupos sobre o Nordeste, como o de revitalização de Caruaru, a Paraíba com a pista que falta muito pouco, o Ceará que tem uma pista também que falta pouco”, disse Beto. “Então falta também os governantes olharem um pouco para o automobilismo.”

“Aí está a prova que a gente tem potencial, temos talentos de nível mundial, como o Kiko Porto que está nos Estados Unidos, o Rafael Câmara que está na Europa. Falta uma atenção dos governantes com o autódromo de lá, existe a praça, saíram grandes nomes, então estamos aí na esperança de que as coisas voltem a acontecer e espero que seja muito breve.”

Valdeno coloca a questão comercial como um dos grandes obstáculos para a falta de um olhar mais sério de investidores privados e de governantes.

“Acho que é questão da situação financeira do Nordeste mesmo, não é um esporte tradicional embora revele muitos talentos. Tem autódromos em João Pessoa, mas só para corridas locais, é uma pena, mas eu acho que é porque falta a iniciativa privada também”, completou.

Veja como foi o Night Challenge em Londrina

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!