A NASCAR Brasil começou a acelerar para valer nesta sexta-feira, 10 de maio, pela manhã no Autódromo Internacional Ayrton Senna com um treino extra. Os grids das categorias Brasil e Challenge voltarão a entrar na pista para dois treinos oficiais preparatórios para a etapa Night Challenge, com duração de 45 minutos e máximo de 18 voltas, às 12h30 e 17h20.

Os dois treinos classificatórios que definem os grids de largada serão na manhã deste sábado, a partir das 10h20. As duas corridas programadas para o terceiro encontro do calendário de 2024 serão disputadas no circuito longo da pista paranaense (3.146 km). A bateria diurna terá largada às 14 horas. Já a Corrida Noturna, está diretamente ligada à claridade do momento e condições climáticas, com largada prevista a partir das 17h50.

“Foram boas voltas que valeram como aquecimento. A pista desafia muito o piloto e vai ser bem divertido a corrida ainda mais à noite”, destacou Cayan Chianca (Ford #4 - Race Engineering Team).

Já Jorge Martelli (Chevrolet #87 - Race Engineering Team) conseguiu boas voltas no treino extra. “Foi uma boa experiência. Aqui para meter o pé no freio, tem que ser uma coisa bem pensada. Mas é isso, dia está lindo, não vai ter chuva, vamos ver como é que vai ser isso mais tarde, no anoitecer, mas acho que vai ser diversão, o importante é a diversão!”, comenta o competidor que marcou a primeira posição na divisão Challenge.

Sistema de disputa

O calendário da competição está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Campo Grande, Goiânia, Londrina, Santa Cruz do Sul, Cascavel e Tarumã), e a “Special Edition”, sendo duas etapas (Interlagos e a última a ser definida), com três corridas cada. Nesta edição serão quatro títulos distintos: NASCAR Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: Brasil e Challenge.

O sistema de disputa conta com duas corridas, sendo este ano 25 minutos de prova e mais uma volta, onde cada carro pode ser representado por um ou dois pilotos. No caso das duplas, cada piloto terá o mesmo tempo de treinos e corridas.

Para competir, o piloto precisa apresentar apenas seu equipamento pessoal e recebe a preparação de um legítimo carro de competição com o mais alto padrão de qualidade, performance e segurança.

A Motorsport.tv Brasil exibe todas as emoções da terceira etapa da NASCAR Brasil.

Confira quem é quem na terceira etapa: 22 carros e 29 pilotos

#46 Vitor Genz, Ford, Singus Competition

#57 Felipe Tozzo, GM (Challenge), Singus Competition

#16 Marco Garcia (Challenge), Ford, Singus Competition

#77 Valdeno Brito / Dorivaldo Gondra Jr., GM, Singus Competition

#22 Victor Andrade (Rookie / Challenge), Ford, Singus Competition

#7 Jeff Giassi, GM, Singus Competition

#88 Beto Monteiro / Luan Lopes (Rookie), Maxon Racing

#8 Antonio Carvalho (Rookie/Challenge), GM, Maxon Racing

#20 Lourenço Beirão e Rafa Dias, Ford, Maxon Racing

#28 Gui Backes, GM (Challenge), Maxon Racing

#12 Edson Reis, Ford (Challenge), Maxon Racing

#63 Giovani Girotto/ Luís Trombini (Rookie/Challenge), GM (Challenge), Maxon Racing

#83 Gabriel Casagrande/ Alex Seid, GM, Unnika Racing Team

#13 Witold Ramasauskas (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

#56 Gabryel Romano (Rookie/Challenge), GM, Unnika Racing Team

#32 Léo Reis (Rookie), Ford, Unnika Racing Team

#24 Brendon Zonta e Alexandre Kauê, Ford (Challenge), Unnika Racing Team

#27 Sérgio Ramalho / Lucas Mendes, GM, Race Engineering Team

#39 Marcel Jorand (Challenge), GM, Race Engineering Team

#87 Jorge Martelli, GM (Challenge), Race Engineering Team

#78 Leo Yoshii, Ford (Challenge), Race Engineering Team

#4 Cayan Chianca (Rookie), Ford, Race Engineering Team

DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!