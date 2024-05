A NASCAR Brasil voltará a acelerar neste final de semana no circuito de Londrina (PR) com a etapa Night Challenge. O último vencedor desta corrida especial foi o piloto Léo Reis, que conquistou o triunfo na categoria PROAM, no ano passado. De volta ao Autódromo Ayrton Senna, no interior paranaense, Rafa espera lutar novamente pela vitória, agora competindo na classe principal da NASCAR Brasil.

“As expectativas para Londrina são as melhores possíveis. A cereja do bolo é essa corrida 2 sendo disputada à noite e com isso as coisas ficam mais interessantes e desafiadoras. Vamos em busca de mais uma vitória para quem sabe repetir o feito do ano passado”, diz Léo, que é bicampeão da Copa HB20 e pentacampeão brasileiro de kart.

Em 2023, Léo Reis foi campeão da Nascar Brasil na classe PROAM ao lado do irmão Rafael Reis. Na temporada atual, Léo tem competido sozinho a bordo do carro 32 e é o atual vice-líder do campeonato com 74 pontos, apenas seis a menos que o líder. Sua etapa mais marcante foi a de Campo Grande (MS), ao conquistar uma vitória após largar na sétima colocação.

“Estivemos competitivos nas duas etapas que disputamos esse ano e já conquistamos vitória. Londrina é uma pista que eu me sinto muito bem, gosto muito de andar lá, e também venci ano passado a corrida noturna pela PROAM, então vamos com tudo”, completa Reis.

Os treinos para a etapa de Londrina da NASCAR Brasil serão iniciados nesta sexta-feira, a partir das 9h10 da manhã. O classificatório será no sábado, às 10h20, seguido da primeira corrida às 13h55 e da segunda prova, a Night Challenge, com largada marcada para 17h55. As corridas serão exibidas ao vivo pela Motorsport.tv no YouTube.

