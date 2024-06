NASCAR Brasil: Reis corre em Potenza pela primeira vez

Edson Reis segue determinado em busca de seu primeiro pódio na temporada 2024 da NASCAR Brasil. O piloto da Maxon Racing está focado para disputa da quarta etapa do campeonato, que será realizada no final de semana de 15 e 16 de junho, no Autódromo Potenza, em Lima Duarte, Zona da Mata mineira. Será a primeira vez do paranaense na pista mineira.

“Estou ansioso para conhecer o traçado. Eu tenho me preparado, estudando a pista e sei que ela é muito técnica e desafiadora, feita para pilotar com paciência e sem falhas. Com exceção da última, as outras retas são curtas, curvas variadas entre longas e curtas, subidas e descidas, abusando da pilotagem”, relata Reis.

O piloto da Challenge passou por algumas intercorrências na etapa passada que influiu diretamente no seu desempenho.

“Tenho consciência que as chances para eu voltar à ponta da tabela da minha divisão ficaram complicadas. Temos concorrentes do mais alto nível de competitividade, mas eu também estou na ativa e tenho minhas cartas na ´manga´. Meu foco agora é terminar todas as provas, sem nenhum incidente, pontuando bem e subir ao pódio”, aponta.

Na temporada 2024 da NASCAR Brasil, a Maxon Racing, conta com oito pilotos – quatro deles em duas duplas – ficando com três carros na classe Brasil e três na Challenge, chefiados por Eduardo Serrato.

Assessora de Senna, BETISE ABRE O JOGO sobre PROST x AYRTON x PIQUET, Xuxa, Galisteu, Bernie, Head +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!