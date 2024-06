Neste final de semana Alex Seid disputa a quarta etapa da NASCAR Brasil, no Autódromo Potenza, na cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais. O piloto que faz dupla com Gabriel Casagrande busca retomar a liderança do campeonato perdida na terceira etapa da competição, em Londrina, após enfrentar problemas de equilíbrio da máquina #83.

A disputa pelo título da temporada está acirrada, Seid e Casagrande somam 104 pontos, apenas 12 a menos que o líder do campeonato. Por isso um bom resultado no traçado mineiro é importante para a sequência da competição.

O Autódromo Potenza traz boas lembranças para Alex Seid, em 2021, pela GT Sprint Race, o piloto paulista foi ao pódio com o segundo lugar na primeira prova. O traçado de 3,2 quilômetros e 14 curvas traz grandes desafios para os pilotos alternando curvas de média e baixa velocidade.

A quarta etapa da NASCAR Brasil segue com duas provas, mas desta vez a organização adicionou uma novidade no treino classificatório. De acordo com o regulamento a primeira parte do treino classificatório (Q1) definirá o grid de largada do 7º colocado em diante para a Corrida 1.

O Super Pole será definido através de uma corrida de cinco voltas em que participam apenas os seis primeiros colocados do Q1, invertendo-se suas posições na formação do grid. Após a bandeirada as posições são invertidas novamente.

Com isso o treino classificatório distribuirá pontos equivalentes a uma corrida para todos os participantes. O grid da segunda corrida será definido pelo resultado da primeira corrida invertendo-se os seis primeiros colocados

“Expectativa é conseguir somar o máximo de pontos possível e tentar retomar a liderança do campeonato. Eu gosto muito da pista de Potenza, sempre andei na frente lá e o Casagrande quando andou também foi muito bem. Agora temos o grid invertido e corrida sprint, um formato interessante em que podemos ganhar pontos importantes para o campeonato. Agora vamos ter um pouco menos de lastro já que não estamos mais na liderança e temos que usar isso a nosso favor.”

O Motorsport.com exibe ao vivo toda a emoção da etapa de Potenza.

Assessora de Senna, BETISE ABRE O JOGO sobre PROST x AYRTON x PIQUET, Xuxa, Galisteu, Bernie, Head +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!