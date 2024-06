A NASCAR Brasil Series volta a acelerar neste fim de semana com uma etapa mais do que especial. O Autódromo Potenza, localizado em Lima Duarte, no interior de Minas Gerais recebe o GP Santa Cruz do Sul.

Originalmente programada para ser realizada no autódromo gaúcho, a prova precisou ser realocada devido às fortes enchentes que assolam o estado nas últimas semanas, sendo transferida para a pista do interior mineiro, mas mantendo o nome como forma de homenagem. Parte da renda obtida no final de semana será destinada à cidade.

Esta será a quarta etapa da temporada 2024, após uma passagem movimentada em Londrina com a tradicional Night Challenge.

A etapa terá uma dinâmica diferenciada com a classificação no estilo "sprint race". Todos os pilotos disputam o Q1 do quali no sábado, com o resultado definindo o grid de largada do 7º colocando em diante para a corrida 1.

Já a briga pela pole position será definida com uma corrida de cinco voltas para os seis melhores colocados do Q1. O grid será fechado com a inversão do resultado da mini prova, com o vencedor indo para a 6ª posição.

Na classe NASCAR Brasil, Léo Reis é o líder com 116 pontos contra 114 de Vitor Genz. Gabriel Casagrande / Alex Seid vêm em terceiro com 104. Lourenço Beirão / Rafa Dias (76) e Sérgio Ramalho / Lucas Mendes (69) completam o top 5.

Já na Challenge é Jorge Martelli quem lidera com 95 pontos, contra 81 de Gui Backes e 77 de Victor Andrade.

No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da NASCAR Brasil Series, com a transmissão das duas corridas.

Confira a programação da NASCAR Brasil Series em Londrina:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Extra Sexta-feira 15h45 - Treino Livre 1 Sábado 09h25 - Treino Livre 2 Sábado 12h35 - Classificação Sábado 16h20 Motorsport.com Corrida 1 Domingo 09h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 14h40 Motorsport.tv Brasil

