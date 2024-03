O desafio da mudança de categoria e da estreia em uma pista desconhecida mostrou que Victor Andrade está pronto para encarar a temporada da NASCAR Brasil. Logo na primeira corrida, o paulista de apenas 20 anos largou da 14ª posição para vencer na categoria Challenge e somar seus primeiros pontos no campeonato.

“Foi uma das corridas mais insanas que já participei”, disse Andrade. “Por conta do resultado no classificatório, entrei pensando apenas em terminar a prova e me livrar dos acidentes, mas as coisas foram acontecendo, o carro estava bom e as ultrapassagens foram perfeitas. Quando vi, já estava andando na frente. É muito legal vencer na estreia na categoria e, também, chegar em uma boa posição no geral. Muito feliz com o resultado e, sem dúvida, tirei um peso das minhas costas”, contou o piloto.

Na corrida 2, o carro de Victor Andrade apresentou uma quebra logo nas primeiras voltas e ele não conseguir chegar ao final. Com esta combinação de resultados, ele figura no top 5 da classificação da categoria Challenge.

A próxima etapa será ainda mais desafiante. A NASCAR Brasil estará no anel externo do Autódromo de Goiânia, no dia 14 de abril.

