O capitão da Maxon Racing, Edson Reis segue com a motivação em alta para a terceira etapa da NASCAR Brasil, que será disputada neste sábado, 11 de maio, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). O desafio do evento será a Night Challenge (corrida noturna) e o curitibano guarda certa expectativa para esta corrida, pois em sua estreia, no ano passado, conseguiu completar em 6º lugar dentro de sua divisão. E na sua estreia pela categoria no circuito – primeira corrida (diurna) garantiu a segunda posição no pódio.

“Estou ansioso para repetir esse estilo de prova. Londrina é uma pista técnica e rápida, que dá muito pouca margem para erros, com curvas complexas e pouca área de escape, tem ser mais cauteloso”, afirma Reis.

O piloto, que agora disputa pela classe Challenge, está concentrado e focado para os desafios deste sábado. A esperança é de que possa terminar todas as provas da etapa sem nenhum incidente, numa boa colocação e somando na pontuação do campeonato de forma que possa figurar entre o pódio da divisão.

“Estou me preparando fisicamente e estudando o traçado da pista de Londrina. Será a segunda vez que vou andar no traçado longo pela NASCAR. Estou relembrando com treino em simulador para chegar lá afiado. Minha expectativa é alta, pois é uma pista que gosto bastante”, revelou o curitibano de 41 anos.

Apesar da origem paranaense, esta será a quarta vez que Reis disputa provas oficiais em Londrina. Em sua história, contabiliza uma corrida pelo Campeonato de Turismo Nacional, em 2019, outra pela Copa HB20 em 2020, e a sua estreia em provas noturnas na NASCAR Brasil, no ano passado.

A pista traz boas recordações ao piloto. “Minha estreia em provas de Turismo Nacional foi ali e a segunda posição na minha categoria. O que me ajudou na minha briga pelo campeonato daquele ano, no qual me sagrei vice-campeão. É uma pista que tenho muito carinho e consideração. É por isto que guardo altas expectativas na disputa da próxima etapa e espero sair de lá com um bom resultado neste evento”, apontou.

Na temporada 2024 da NASCAR Brasil, a Maxon Racing, contará com oito pilotos – quatro deles em duas duplas – ficando com dois carros na classe Brasil e quatro na Challenge, chefiados por Eduardo Serrato. Na divisão Brasil, Lourenço Beirão / Rafa Dias, Ford #45 e Beto Monteiro/ Luan Lopes, GM #88; na Challenge, Gui Backes, GM #28; Giovani Girotto, GM #28; Antonio Carvalho GM #44(Rookie) e Edson Reis Ford #12.

