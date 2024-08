Sol forte, temperatura altas e uma prova com 100 milhas de duração. Assim será a sexta etapa da NASCAR Brasil que acontece neste final de semana no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel (PR). Atual líder da categoria Challenge, Victor Andrade é um dos poucos que optou por não formar duplas para a prova de duração bem maior que o comum. Com isso, ele aposta na preparação física para suportar o ritmo e deixar a “Capital do Oeste” como líder.

“Sem dúvida, será o ponto mais importante para a prova. Mesmo que tenhamos um período parado para o reabastecimento, vai ser preciso manter o foco no stint final. Nos outros carros haverá troca de pilotos, mas optei em ir sozinho, pensando em manter o ritmo e somar os pontos necessários para o campeonato”, avaliou o piloto que conta com o patrocínio da Racon Consórcios, ISA´S Transportes, Carraro Seguros e Ajudante PX.

Andrade entra na pista de Cascavel pela primeira vez com um carro da Nascar Brasil neste sábado, com o início dos treinos oficiais. Porém, ele já tem experiência com outros carros de turismo.

“São características diferentes de motorização e pneus. Estou falando com alguns pilotos mais experientes para pegar algumas dicas. Mas terei tempo no sábado para fazer a melhor adaptação e buscar uma boa posição de largada”, conta.

A programação da categoria terá treinos às 8h50 e 12h35, com o treino de classificação a partir das 16 horas. A corrida, no domingo, acontece às 11h. Quali e corrida terão transmissões ao vivo do Motorsport.tv Brasil.

HAMILTON bate NORRIS e lidera o dia, com MAX SÓ 14º! Antonelli ERRA. Bortoleto no 'X1' com Bottas!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!