NASCAR Brasil: Vinny Azevedo reestreia em pista favorita

Vinny Azevedo está de volta às principais categorias do automobilismo brasileiro. No próximo final de semana, ele fará sua estreia na temporada 2024, disputando as 100 Milhas de Cascavel, prova que marca a sexta temporada da NASCAR Brasil, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

“Estou muito empolgado com esse retorno às pistas e em um circuito que é meu favorito. Felizmente, todas as coisas se alinharam para que isso acontecesse. Vamos encarar essas etapas como se fossem decisões de campeonato”, contou o piloto. Vinny fez um agradecimento especial aos patrocinadores BANPARÁ, Vet Pet e NUTMEG B12.

“Sou muito agradecido a cada pessoa destas empresas que acreditou no projeto e na sequência da carreira. Vamos acelerar por eles”, confirmou.

A prova em Cascavel está sendo considerada de longa duração, com 100 milhas de percurso.

Vinny terá como companheiro no carro o paranaense Luis Trombini, atual vice-líder no ranking de pilotos estreantes.

“Dividir o carro com uma jovem promessa é algo bem significativo. Vamos trocar muita informação e experiência ao longo dos treinos para fazer a melhor estratégia para a corrida. Serão quase 60 voltas, então é importante evitar danos ao carro para chegar no sprint final bastante competitivo”, salientou Azevedo.

As atividades na pista acontecem a partir de sábado, com dois treinos livres, um treino de classificação. No domingo, a corrida terá largada às 11h (horário de Brasília).

HAMILTON bate NORRIS e lidera o dia, com MAX SÓ 14º! Antonelli ERRA. Bortoleto no 'X1' com Bottas!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!