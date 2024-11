Na manhã deste sábado aconteceu o primeiro treino de classificação do novo circuito oval do complexo dos Circuito dos Cristais, em Curvelo, interior de Minas Gerais, etapa que fecha a temporada de 2024 da NASCAR Brasil Series.

Quem teve a primazia foi o campeão do Campeonato Brasileiro, Vitor Genz - que na Special Edition forma par com Arthur Scherer - que marcou o tempo de 29s240.

Ele foi 0s235 mais rápido que Victor Andrade, que não conseguiu a pole na geral, mas se garantiu na frente da categoria Challenge. Cayan Chianca, Léo Torres e Luis Trombini completaram o top 5 da tabela.

Ainda na manhã deste sábado acontecem as corridas 1 de cada categoria, a partir das 10h35, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!