A segunda etapa da NASCAR Brasil será disputada no próximo final de semana no Autódromo de Goiânia. A prova terá como característica principal o traçado do anel externo do circuito, que permite que os pilotos, praticamente, não utilizem os freios. Um desafio para quem está em sua primeira temporada na categoria e que fará a primeira prova neste traçado.

“Será minha primeira vez no traçado externo e estou com a expectativa bastante alta. Imagino que será uma prova muito exigente”, conta o piloto.

Vencedor de uma das provas na etapa de abertura, Victor Andrade já traça a estratégia para buscar o máximo de pontos em Goiânia.

“O primeiro objetivo é economizar pneus desde os primeiros treinos. Isso pode fazer a diferença, especialmente na corrida 2. Depois, é ter boas posições de largada e escapar das confusões no meio do pelotão”, afirma.

A programação em Goiânia terá um treino extra na sexta-feira. Os treinos oficiais e o classificatório acontecem no sábado, 13, com a definição do Super Pole. A programação no domingo terá largada da corrida 1, a partir das 10 horas, e da corrida 2, das 13 horas, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

