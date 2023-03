Beto Monteiro estreia na NASCAR Brasil ao lado de Alex Seid

Carregar reprodutor de áudio

Com a primeira etapa de 2023 da NASCAR Brasil se aproximando, nos dias 17 e 18 de março, o grid começa a ser fechado. Nesta sexta-feira, foi anunciada a estreia de Beto Monteiro no campeonato.

O piloto pernambucano disputará a temporada no campeonato Brasil. É um dos poucos pilotos brasileiros a ter participado de provas da NASCAR em 2010 e 2016, e é detentor de quatro campeonatos brasileiros da Copa Truck. Além disso, já disputou as principais categorias do automobilismo nacional computando inúmeras vitórias e títulos.

O piloto, de 46 anos, correrá pela categoria PRO e revezará o carro #88 com Alex Seid. “A expectativa é de aprendizado, um carro que nunca andei. Espero estar competitivo na categoria, que tem o perfil de igualdade”, diz o piloto Beto Monteiro.

Monteiro contará com o apoio da Universal Automotive Systems. Ele visa aprender ao máximo em sua primeira temporada completa. “Muito feliz por ter um campeonato como este no Brasil e a chance de ter pilotos exportados para os Estados Unidos para a NASCAR. Talvez não tenha sido tão visto aqui no Brasil o que era mais para o automobilismo europeu”, declara o piloto que teve início na carreira aos 15 anos.

“Será um final de semana bem agitado, já que disputarei quatro corridas. A Copa Truck e a Nascar Brasil vão abrir suas temporadas e sei que serão dias que exigirão muito fisicamente, mas também mentalmente, já que são carros e estilos de prova muito diferentes. Mas me sinto muito preparado para conseguir os melhores resultados nas duas categorias”, disse Monteiro.

“Estou muito feliz em competir minha quinta temporada na categoria e, desta vez, com a parceria com a NASCAR. Para mim é um orgulho competir em um ano que uma das principais categorias de turismo do mundo se junta a Sprint Race, tenho certeza que será um ano especial e para mim é mais um incentivo para buscar meu segundo título na categoria”, destaca o paulistano Alex Seid.

Os ingressos para a etapa de abertura da temporada 2023 em Goiânia (GO) podem ser adquiridos aqui.

A NASCAR Brasil Sprint Race é conta com apoio da Pirelli, Frum, Militec1 e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

Confira a programação da etapa de Goiânia da Copa Truck e da Nascar Brasil:

Sexta-feira, 17 de março

8h00 – Nascar Brasil – Shakedown

10h45 – Copa Truck – Treino Extra Super

11h25 – Copa Truck – Treino Extra

12h30 – Copa Truck – Treino Livre 1

13h50 – Nascar Brasil – Shakedown

14h25 – Nascar Brasil – Treino Extra

15h30 – Copa Truck – Treino Livre 2

16h35 – Nascar Brasil – Treino Livre 2

Sábado, 18 de março

9h00 – Nascar Brasil – Treino Livre 1

10h00 – Copa Truck – Treino Livre 3

13h00 – Nascar Brasil – Treino Livre 2

15h00 – Copa Truck – Classificação

16h30 – Nascar Brasil – Classificação 1

16h50 – Nascar Brasil – Classificação 2

Domingo, 19 de março

8h00 – Nascar Brasil – Warm Up

8h20 – Copa Truck – Warm Up

10h08 – Nascar Brasil – Corrida 1

11h10 – Copa Truck – Corrida 1

11h45 – Copa Truck – Corrida 2

12h53 – Nascar Brasil – Corrida 2

Confira os locais e datas da NASCAR Brasil – Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

