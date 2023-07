O piloto paulistano Antonio Junqueira está confirmado para correr na NASCAR Brasil Sprint Race. O competidor estará ao volante do carro #16 em busca do título do Special Edition. A primeira de duas etapas do campeonato será no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, entre os dias 28 e 30 de julho. Junqueira retorna à disputa do campeonato em que ele participou de 2020 a 2022.

“Em primeiro lugar, tenho que me adaptar novamente, pois o carro da NASCAR nos permite carregar muita velocidade nas curvas e recuperar essa confiança e velocidade deve ser o primeiro desafio. Ambientado, vamos brigar pelo campeonato e tentar levar o troféu da Special Edition para casa”, afirmou Junqueira.

O piloto vai para Goiânia de olho em um bom resultado e já pensa na estratégia que utilizará para o desafio para garantir mais uma vitória no circuito do Centro-Oeste: “Gosto de Goiânia em todos os sentidos. Para o público, o autódromo entrega uma visão de quase todo o circuito e para o piloto, temos muita reta e temos que saber aproveitar o vácuo. Guardar o ‘Maxon Boost’ para a hora certa será importantíssimo”, ressalta.

A etapa de abertura do Special Edition prevê treinos livres na sexta-feira, 28 de julho, classificatória e uma corrida no sábado. No domingo acontecem mais duas corridas da etapa e você pode acompanhar tudo ao vivo no Motorsport.com.

