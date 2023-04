Carregar reprodutor de áudio

”Lugar de autista é em qualquer lugar”. Por esta razão e reforçando o propósito de inclusão, o projeto Ele vai para a escola, em parceria com a NASCAR Brasil, proporcionará um final de semana diferente para crianças e adolescentes portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) da capital paulista.

As crianças, entre elas incluídas PCD e portadores da Síndrome de Down, visitarão as dependências do Autódromo de Interlagos e os boxes da NASCAR Brasil e poderão conhecer de perto os carros e os pilotos, no sábado e domingo, 29 e 30 de abril, durante a segunda etapa do campeonato.

Com amor, respeito, carinho e inclusão, após o passeio, as crianças serão acolhidas em uma sala preparada exclusivamente para elas, chamada de “Sala Calma”. Todas as crianças estarão acompanhadas dos pais e aquelas que tiverem sensibilidade auditiva utilizarão abafadores de som.

“Procuramos facilitar a inclusão social de todos, garantindo que reúnam condições de participar de forma mais efetiva da sociedade da qual fazem parte”, destacou Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil.

“O objetivo da ação é promover a conscientização e a inclusão, por acreditarmos que todos são capazes de, ao estabelecer o contato com a cultura, o conhecimento e o esporte, expor aquilo que nos torna únicos e especiais: a individualidade”, concluiu Rodrigo Matos, diretor do Ele vai para a escola.

A ação também vem ao encontro de diversas atividades que estão sendo realizadas neste mês de abril, na campanha mundial de conscientização do autismo.

O projeto “Ele vai pra escola” é realizado pelo Instituto I.G.U.A.I.S. de inclusão escolar de alunos autistas em escolas regulares. Você pode encontrar mais informações pelo site www.elevaipraescola.com.br ou no Instagram @elevaipraescola.

