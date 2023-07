A NASCAR Brasil Sprint Race abriu oficialmente sua programação para a etapa de Cascavel, a quarta da temporada de 2023, com o primeiro treino livre.

A dupla que já liderou o campeonato deste ano, Beto Monteiro e Alex Seid, foi a mais rápida da sessão, com 1min10s068, ficando a míseros 0s026 de Vitor Genz e Edgar Bueno Neto. Rafa Dias foi o terceiro colocado no geral, a 0s030 do carro #88.

O primeiro carro da PROAM a aparecer na tabela de tempos foi o #32 da dupla Rafa e Leo Reis, que ficou a 0s145 da melhor marca geral. Arthur Gama, da PRO, completou o top 5.

Na AM, o melhor foi MC Gui, que faz apenas a sua terceira etapa na categoria. O músico/piloto foi o 11º na geral, a 1s674 do tempo de Monteiro/Seid.

Novo treino está marcado para 12h30. A classificação, que define o grid de largada da corrida 1 e dá 25 pontos ao pole, será realizada às 16h20, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Resultado

1) #88 Beto Monteiro/ Alex Seid, PRO, 1m10s068

2) #46 Vitor Genz/ Edgar Bueno Neto, PRO, 1m10s094

3) #11 Rafa Dias, PRO, 1m10s098

4) #32 Rafa Reis/ Léo Reis, PROAM, 1m10s213

5) #9 Arthur Gama, PRO, 1m10s242

6) #1 Júlio Campos/ Léo Torres , PRO, 1m10s376

7) #27 Rodrigo Sperafico / Lucas Mendes, PRO, 1m10s485

8) #57 João Bortoluzzi/ Fe Tozzo, PROAM, 1m10s553

9) #54 Diogo Moscato, PRO, 1m10s775

10) #28 Guilherme Backes, PROAM, 1m11s445

11) #98 MC Gui, AM, 1m11s742

12) #4 Cayan Chianca/ Pedro Bürger, PROAM, 1m11s787

13) #80 Rafael Seibel , PROAM, 1m11s796

14) #72 Lourenço Beirão/ Giovani Girotto, PROAM, 1m11s870

15) #78 Léo Yoshii, AM, 1m11s942

16) #12 Edson Reis, AM, 1m12s180

17) #8 Alexandre Kauê/Fábio Gubert, AM, 1m12s502

18) #2 Marco Garcia, PROAM, 1m12s530

19) #7 Brendon Zonta/ Rômulo Molinari, AM, 1m12s612

20) #31 Roberto Possas, AM, 1m12s62

21) #0 Henry Couto, AM, 1m12s781

22) #42 Fernando Nakamura, AM, 1m12s889

23) #59 Dorivaldo Gondra Jr./ Cassiano Lopes, AM, 1m13s429

24) #87 Jorge Martelli , PROAM, sem tempo

