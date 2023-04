A NASCAR Brasil Sprint Race firmou parceria com a Maxon Oil, referência em lubrificantes no Brasil, para deixar as corridas ainda mais emocionantes, com o Maxon Boost, um dispositivo eletrônico que garante a injeção de velocidade aos pilotos durante as corridas.

O Maxon Boost entrará em ação neste final de semana, durante a segunda etapa, que será disputada no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista, nas corridas do domingo, 30 de abril. É um dispositivo acionado por botão que adiciona, momentaneamente, potência ao motor, com cerca de 40 cavalos, e que, por regra da competição, só pode ser utilizado apenas uma vez por corrida, gerando ainda mais competitividade na categoria.

As máquinas da NASCAR Brasil Sprint Race contam com um módulo de injeção eletrônica no qual os pilotos têm uma melhor visualização das informações do funcionamento do motor. Este é integrado com todos os controles eletrônicos disponíveis para assegurar o máximo de potência em qualquer situação, e, ainda, com funções específicas para a categoria, como o Maxon Boost.

“Além da incorporação do Maxon Boost nas corridas, a parceria entre a NASCAR Brasil e a Maxon Oil inclui outras propriedades, como ações promocionais em torno do campeonato e a criação de uma equipe própria, a Maxon Oil Racing Team. Essa iniciativa marca o início de uma grande parceria entre as duas instituições e a Maxon Oil está empolgada com as possibilidades que essa união pode trazer. O ensejo da Maxon é de mostrar ao público o potencial de seus produtos e de reforçar seu compromisso de oferecer soluções inovadoras e de qualidade”, destaca Edson Reis, CEO da Maxon Oil.

Para Thiago Marques, da NASCAR Brasil, o agora Maxon Boost pode trazer mais emoção às disputas e elevar o nível da competitividade nas provas: “Mais uma grande novidade para a categoria. Um elemento surpresa para definir uma corrida baseado em uma estratégia, o qual o piloto pode ter uma carta na ‘manga’ para concluir com êxito uma etapa”, aponta o dirigente da competição.

