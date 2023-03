NASCAR Brasil: MC Gui é anunciado como piloto para temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race contará com o cantor MC Gui a partir da etapa de Interlagos, no dia 30 de abril em São Paulo.

O cantor se recupera de uma cirurgia na perna e não compete na abertura da temporada de 2023 em Goiânia, neste fim de semana. Mesmo assim, ele esteve acompanhando tudo de perto, ao lado de Luan Lopes, que compete no carro #98.

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, Gui falou em realização de um sonho, e de dificuldades financeiras ao não tentar a carreira nas pistas mais cedo.

“É a realização de um sonho. Hoje estou aqui em Goiânia passando pelos boxes, visualizando tudo e o meu carro, com o que eu vou participar nessa temporada incrível da NASCAR Brasil”, disse Gui.

“Eu já tinha uma boa proximidade com o automobilismo, mas nem tanta, por causa de condições financeiras da família. O meu pai era piloto de arrancada e foi assim que tudo começou. Ele fazia as arrancadas dele, eu corrida de kart o quanto eu podia.”

“Depois, eu fui para o lado da música, e meu pai também foi. Hoje, com 24 anos, quase 25, eu posso fechar um contrato para virar um piloto profissional da NASCAR Brasil.”

Empolgado com a novidade, Gui prometeu que até o final da temporada de 2023, uma música de sua autoria sobre corridas fará parte de seu repertório.

“Até o final do ano vai ter música nova, falando de tudo isso novo que estou vivendo. É um grande desafio, mas a gente sabe que a vida é feita de desafios e eu vou encarar esse de peito aberto, com muita força de vontade para tentar vencer as corridas”, concluiu.

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: