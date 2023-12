Edson Reis chega ao final de sua primeira temporada na NASCAR Brasil Sprint Race com saldo positivo.

Prestes a correr a final do Campeonato Brasil, que vai definir os vencedores de 2023 da categoria e será disputado em 10 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o curitibano está bem próximo da liderança das tabelas “Overall” (18 pontos) e “Rookie of the Year” (sete pontos), pela classe AM, sem contar o vice-campeonato da Special Edition, conquistado em setembro passado. Por isso, o piloto da Maxon Racing já está focado para seu próximo desafio.

“Interlagos é uma pista que eu conheço muito bem. Assim como todos os meus concorrentes. Então, acredito que a melhor estratégia será me manter rápido e escapar dos incidentes. O qualy tem extrema importância nesta etapa ‘Match Point’, pois é possível chegar à liderança das tabelas do campeonato e administrar melhor os pontos nas corridas”, afirma o titular do ER#12.

Reis tem consciência que na classificação do “Campeonato Brasil” precisaria de uma série de fatores para a conquista, mesmo com os 75 pontos em jogo. Porém vai pilotar com o “regulamento no braço” a fim de garantir a maior soma possível para os torneiros em que tem vantagem pela AM.

“A equipe vem trabalhando arduamente para entregar sempre um carro competitivo tanto para mim quanto para meus parceiros. Sofremos com alguns contratempos no início da temporada, mas durante o campeonato conseguimos resolver tudo. Todo o time de técnicos e mecânicos está de parabéns pelo trabalho desempenhado até agora”, aponta.

Uma das missões do ER#12 ao longo da temporada 2023 da NASCAR Brasil é testar um novo produto lubrificante de alto desempenho, desenvolvido especialmente para equipamentos de competição.

“A Maxon Oil já chegou à formulação ideal para os motores e os testes nas últimas provas trouxeram um resultado fantástico. Acredito que, já para o próximo ano, poderemos utilizar esta tecnologia nos produtos da marca”, atesta Edson Reis.

A NASCAR Brasil retorna com a disputa da etapa final da temporada 2023. A #MatchPoint, com decisão dos títulos do Overall, Brasil e Rookie Of The Year, está marcada para o dia 10 de dezembro, em Interlagos. O BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil, que transmite, ao vivo, a última prova de cada etapa, junto com os melhores momentos da Corrida 1 do fim de semana.

O treino classificatório e as duas provas também tem transmissão ao vivo via streaming oficial no Youtube, nos canais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

Edson Reis compete na NASCAR Brasil Sprint Race com o patrocínio da Maxon Oil.

Confira a programação da NASCAR Brasil em Interlagos:

Sexta-feira, 08 de dezembro

08h00 - Shakedown 1

14h30 - Treino Extra

Sábado, 09 de dezembro

08h45 – Treino Oficial 1

13h00 – Treino Oficial 2

15h45 – Qualifying

Domingo, 10 de dezembro

08h30 - Etapa 8 - Corrida 1

13h45 - Etapa 8 - Corrida 2

Motorsport Business #6 – ALGOZ DE BUTTON no kart, Gastão aborda NOVIDADES e pacote da F4 BRASIL 2024

Ferrari, Mercedes, McLaren ou Aston: quem será a 2ª força na F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: