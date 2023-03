Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Brasil Sprint Race terá a primeira etapa de 2023 no fim de semana, em Goiânia, com um grid completo, com 24 carros e mais de 30 pilotos. O evento do Autódromo Internacional Ayrton Senna será o primeiro com a parceria com a maior categoria do automobilismo norte-americano.

A parceria entre NASCAR e a GT Sprint Race foi anunciada no meio de novembro de 2022 e, desde então, uma outra corrida aconteceu, com a incumbência de deixar tudo pronto para o mês de março.

O responsável pela categoria, Thiago Marques, falou com exclusividade ao Motorsport.com sobre os preparativos, admitindo que o impacto da novidade foi maior do que o esperado.

“O lançamento da NASCAR Brasil Sprint Race foi marcante para mim, para toda a categoria e também para o automobilismo brasileiro. Foi surpreendente, eu não tinha noção do tamanho da expansão desse nome, dessa marca e do que representava para as pessoas, é um negócio de outro mundo, foi um impacto enorme.”

“É claro que isso reflete também nos pilotos, para a adesão da categoria, já estamos com o grid fechado há bastante tempo, isso não é fácil, ainda mais com tanta antecedência. Para os patrocinadores, isso é mais delicado, porque demanda um tempo de negociação, de aprovação, mas tivemos muitas portas abertas também, de um jeito diferente do normal.”

Muitos fãs da NASCAR dos Estados Unidos imaginam que a categoria tenha uma face semelhante à categoria ‘original’, mas o tempo foi o principal obstáculo, segundo Thiago Marques.

“Foi um período muito curto. De 16 de novembro, quando anunciamos, quando podíamos falar em nome da NASCAR, são dois meses e meio, quando você também tem o final de ano, carnaval, férias... então as coisas não têm a mesma agilidade do que no meio de uma temporada. Te digo que em termos de percentual, de 10 a 15% do que a gente gostaria de fazer a gente vai conseguir aplicar neste primeiro ano.”

“É uma parceria a longo prazo, não temos uma cobrança efetiva de um resultado de imediato, é claro que trabalhamos dia e noite, o (Carlos) Col e eu, além do Chad Seigler, dos Estados Unidos, nós conversamos diariamente, e geralmente às 23h, porque não conseguimos parar o dia inteiro, então estamos tentando evoluir e fazer ao máximo. Agora, a capacidade do negócio em si e aonde podemos chegar, sem dúvida, é muito maior do que está neste primeiro ano.”

Convidado 'misterioso'

Assim que a parceria foi anunciada, uma das novidades prometidas pela NASCAR Brasil era a presença de um piloto da categoria norte-americana em terras brasileiras. Recentemente, foi confirmado que a corrida de convidados ocorrerá em agosto, no Autódromo de Interlagos e a grande pergunta que ficou no ar é ‘quem seria o piloto’ que correria no Brasil? O próprio Thiago Marques dá a dica.

“Tínhamos uma conversa muito avançada com um piloto em atividade, mas a corrida que selecionamos para ter convidados cai em um mesmo fim de semana da NASCAR (americana), então isso limita a gente de trazer um piloto que esteja correndo neste momento.”

“Mas há nomes bem legais que estamos em contato e o mais interessante é que o interesse deles em correr aqui na NASCAR Brasil é muito grande, de participar da categoria, de vivenciar um pouco do nosso automobilismo, de conhecer Interlagos. Não posso dar uma pista, mas tem três nomes que estamos evoluindo, mas o Motorsport.com será o primeiro veículo de imprensa nacional a saber.”

O Motorsport.com trará uma grande cobertura da NASCAR Brasil Sprint Race, com transmissões ao vivo pelo canal no YouTube. Fique ligado!

