No próximo dia 28, no Music City Center de Nashville será realizado o NASCAR Awards, a maior premiação da categoria, e pela primeira vez na história do evento teremos brasileiros consagrados. Serão os vencedores da temporada 2023 da Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race: Vitor Genz e Rafa Dias, pela PRO, a dupla Gui Backes e Gabriel Casagrande, pela PROAM e Guilherme Alves, pela AM. Os pilotos devem embarcar em breve para sua participação no prêmio.

“A parceria com a NASCAR está trazendo bons dividendos para a NASCAR Brasil e ainda trará muitos mais. A entrega de prêmios aos nossos pilotos, em cerimônia especial para isso no final deste mês, é uma oportunidade inédita para a consolidação de um intercâmbio que abrirá caminhos para os pilotos da NASCAR Brasil nos Estados Unidos”, declarou Carlos Col, representante da NASCAR Brasil e presidente da Mais Brasil Esportes.

Genz não cabe em felicidade em fazer parte desse time. “Essa é uma premiação inédita e fico muito honrado em estar nesse primeiro grupo de pilotos que vai receber o prêmio do campeonato junto com grandes nomes da NASCAR americana. Já até mandei arrumar meu traje black-tie”, comentou o piloto gaúcho vencedor da PRO.

Casagrande expôs sua emoção em ser reconhecido no evento internacional, que reunirá todas as categorias da NASCAR que correm em solo americano e outros países. “Estou muito ansioso por essa viagem. Poder representar nosso país através do automobilismo sempre foi um dos meus sonhos e a NASCAR Brasil está me proporcionando realizar isso mais uma vez. Sou muito grato à categoria e ao meu parceiro Gui Backes pela ajuda na conquista do resultado”, relatou o paranaense que na temporada 2023 limitou sua participação no torneio pela classe PROAM.

O catarinense Backes também vem contando os dias para a premiação. “Com toda certeza será um marco na minha carreira e vai significar muito para mim. Um grande passo na minha vida pessoal e profissional, que poderá abrir um leque na minha cabeça e me motivar mais em busca dos meus objetivos. Fico feliz e grato por estar representando não só a categoria, como também todos os grandes pilotos que fazem parte da história da competição”, declara o jovem que disputa o campeonato nacional na classe PROAM e está competindo pelo prêmio “Rookie of the Year”.

Já o paulista Guilherme Alves é pura ansiedade. “Não vejo a hora de poder partir para os Estados Unidos e estar no palco de uma premiação tão importante para mim, bem no meu primeiro ano no automobilismo. Ser campeão da Special Edition e receber esse prêmio em uma noite especial da NASCAR, poder representar meu país e todo mundo que me apoia e torce por mim é o maior prazer que eu poderia ter.”

“Poder usufruir disso com as pessoas que mais estiveram ao meu lado é constatar que toda dedicação com horas de treinos em simulador, estudando a fundo o carro, produzindo resultados em pista desde o início da temporada, valeu muito a pena”, afirmou o novato, que também concorre ao prêmio de novato do ano na NASCAR Brasil na classe AM.

