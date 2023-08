A disputa na classe AM do torneio Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race 2023 está sensacional e você vai poder conferir ao vivo as corridas emocionantes da grande final, em 10 de setembro, no YouTube do Motorsport.com.

A NASCAR Brasil, uma das principais categorias nacionais, conta com oito etapas e 18 corridas (três por evento Special Edition e duas provas em cada uma das seis etapas do campeonato Brasil), trazendo uma disputa impressionante para o público.

No último e decisivo encontro do torneio Special, com o retorno da competição ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu/SP, a expectativa é por mais um show de automobilismo no interior paulista.

No volante do bólido #12, Edson Reis lidera o campeonato com o maior número de pontos entre os carros da classe AM, com 50 pontos, a apenas um ponto de MC Gui (#98), que por sua vez está também a um ponto da dupla Alexandre Kauê / Fabio Gubert (#8). Na sequência estão: Pedro Bezerra (#77) e Léo Yoshii (#78), empatados em 41 pontos, e Brendon Zonta / Dorivaldo Gondra Jr (#7), com 29.

Com dois descartes na manga, a calculadora tem mostrado que os cinco primeiros carros estão praticamente empatados e que as chances de título são reais para todos na tabela de classificação da classe.

Edson Reis, da Maxon Racing Team, assumiu a liderança do Special Edition após a soma do treino classificatório e das três corridas realizadas no circuito de Goiânia, computando uma regularidade de resultados. Ele diz que vai batalhar para garantir o caneco do torneio.

“Será a quarta vez que estarei na pista do Velocitta, mas com o carro da NASCAR Brasil será a primeira participação e espero me adaptar bem. Em Goiânia marquei pontos essenciais na classificação em P2 e o pódio em P3 teve sabor de vitória. Estou treinando bastante em simulador e acredito que chegarei bem preparado quanto ao traçado”, diz o piloto Edson Reis, de Curitiba, capital do Paraná.

Para MC Gui, piloto da Race Engineering, será a estreia no circuito do interior paulista. “O resultado de Goiânia foi muito importante para brigarmos pelo campeonato na próxima etapa do Velocitta. Poderíamos ter chegado mais longe na pontuação, tive alguns erros em Goiânia, mas agora estou focado e estudando a pista. São 87 pontos em jogo, então é bastante coisa, a liderança é por uma vantagem pequena”, destaca o paulistano.

Os grandes campeões Special Edition em 2022 foram Thiago Camilo e Raphael Teixeira (PRO), Giovani Girotto (AM) e Diogo Moscato (PROAM). Em 2021, foram Thiago Camilo (PRO), Pedro Aizza (PROAM) e Giovani Girotto (AM). Em 2020, levaram o título Pedro Lopes/Gabriel Teixeira (PRO), Weldes Campos/Ricardo Sperafico (PROAM), e Raphael Teixeira (AM). Agora é hora de definir os vencedores de 2023.

Depois do Velocitta, acontecem as duas etapas finais da NASCAR Brasil 2023 com eventos do campeonato Brasil no autódromo gaúcho de Tarumã, em 15 de outubro, e em Londrina/PR na etapa Match Point, com decisão dos títulos Overall, Brasil e Rookie Of The Year, 10 de dezembro.

CLASSIFICAÇÃO SPECIAL EDITION

PRO

1) #54 Diogo Moscato, 67 pontos

2) #27 Lucas Mendes, 61

3) #1 Léo Torres, 61

4) #46 Vitor Genz / Rafa Dias, 52

5) #3 Alex Seid, 45

6) #88 Beto Monteiro/Kiko Porto, 34

PROAM

1) #13 Witold Ramasauskas, 55 pontos

2) #57 Fê Tozzo / João Bortoluzzi, 53

3) #16 Antonio Junqueira, 52

4) #9 Arthur Gama / Celio Vinicius, 41

5) #72 Giovani Girotto/ Lourenço Beirão, 41

6) #43 Gabriel Casagrande / Gui Backes, 35

7) #80 Vinny Azevedo / Rodolpho Santos, 30

8) #87 Jorge Martelli, 14

AM

1) #12 Edson Reis, 50 pontos

2) #98 MC Gui, 49

3) 8 Alexandre Kauê / Fabio Gubert, 48

4) #77 Pedro Bezerra, 41

5) #78 Léo Yoshii, 41

6) #7 Brendon Zonta / Dorivaldo Gondra Jr, 29

-

Calendário NASCAR Brasil 2023:

Etapa / Data / Local

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR (#NightChallenge)

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR (#SuperPole)

Etapa 5 – 30 de julho – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 10 de dezembro – Interlagos/SP (#MatchPoint)

