Aos 19 anos e com resultados importantes no automobilismo nacional, o piloto brasileiro Diogo Moscato planeja sua temporada 2024 nos Estados Unidos. A confirmação faz parte do programa de desenvolvimento de jovens talentos da NASCAR Brasil.

O primeiro evento de treinos (Red Eue Open Practice) acontece em 2 de fevereiro, no Autódromo de New Smyrna. Moscato estará a bordo de super-carros – um late model e um modified – para a disputa de três etapas na Speed Week e outras 10 etapas do campeonato, em Houston.

Em paralelo às corridas no exterior, o piloto de Salvador (BA) confirmou presença nas pistas brasileiras durante as duas etapas do torneio Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race em 2024.

Diogo, que já teve uma experiência nos Estados Unidos, conta suas expectativas. “Este ano vai servir para construir uma base, aprender o estilo de pilotagem dos ovais e ganhar experiência”, destaca. O soteropolitano representou a NASCAR Brasil no MCM Racing Development, programa de desenvolvimento da maior marca de corridas do mundo, no último dia 1º de dezembro, como preparação para a 56ª edição da Snowball Derby Pro, sua estreia nas pistas ovais americanas.

“Vou alternar entre dois carros, um late model, que tem bastante aerodinâmica, e um modified, que só tem grip mecânico. Bastante animado para ambos os campeonatos, vendo que duram mais do que as corridas que estou habituado e o estilo é muito mais dinâmico”, enfatiza. Moscato terá suporte de Beto Monteiro, que tem uma expressiva carreira como piloto, além de um vasto conhecimento em corridas nesse estilo, assim como nos próprios carros.

Monteiro, além de um dos envolvidos, é o coordenador técnico do programa, por isso acompanhará o jovem competidor em todas as experiências de pista que terá durante o ano. “Primeiro, a expectativa é muito boa de estar com Diogo fazendo essa estreia", afirmou.

"Segundo, que estou empolgado em voltar a ter contato com esse tipo de pista com oval e tudo mais e, ainda, ajudar a fortalecer essa conexão da NASCAR Brasil, já que o objetivo é preparar pilotos para entrar e chegar aos EUA, para que futuramente estejam preparados”, completou Beto.

Diogo é o atual vencedor do 'Rookie of the Year', um prêmio anual da NASCAR Brasil, concedido ao melhor novato na temporada regular da competição. No comando do carro #54, ele mostrou extrema competência e velocidade.

Ao lado de grandes nomes da categoria PRO, garantiu também o título de vice-campeão do Special Edition 2023 na classe principal. Em 2022, conquistou o título do Special Edition na divisão PROAM, além do vice-campeonato na disputa Overall. Além disso, foi terceiro na GT Sprint Race Brasil.

Calendário da NASCAR Brasil 2024, datas e locais:

Etapa 1 – 17 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 14 de Abril – Goiânia (GO)

Etapa 3 – 11 de Maio – Londrina (PR) #nightchallenge

Etapa 4 – 16 de Junho – Santa Cruz do Sul (RS)

Etapa 5 – 04 de Agosto – Interlagos - São Paulo (SP)

Etapa 6 – 01 de Setembro – Cascavel (PR) #100miles

Etapa 7 – 13 de outubro – Rio Grande do Sul

Etapa 8 – 17 de Novembro – Goiânia (GO) #ovaltrack

DRUGOVICH e BORTOLETO na mesma equipe de F1? Brasileiros falam sobre 2024 e ALÉM na ASTON e McLAREN

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Sai Barcelona, entra Madri: F1 muda DNA e pode perder GPs clássicos

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!