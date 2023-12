O 2023 da NASCAR Brasil Sprint Race se encerrou neste domingo com as últimas corridas da temporada no Autódromo José Carlos Pace. Em seu primeiro ano correndo em parceria com a marca norte-americana, a categoria brasileiro definiu todos os seus campeões em Interlagos.

Neste sentido, destaque para o piloto paranaense Léo Torres (#1), que conquistou os títulos do Campeonato Brasil, ao lado do parceiro Julio Campos, e Overall – que soma todas as provas do calendário. Na classe PROAM, os irmãos paulistanos Léo e Rafa Reis (#32) e o catarinense Gui Backes (#28) foram os campeões do torneio Brasil e Overall, respectivamente. Na classe AM, Henry Couto (#00) e Brendon Zonta (#7) conquistaram os respectivos troféus.

O piloto que recebeu a homenagem como destaque do ano foi Cayan Chianca (#4). Outros homenageados foram Chad Seigler, Vice-Presidente Internacional da NASCAR, e Rodrigo Matos, representante do Instituto I.G.U.A.I.S.

As outras posições dos campeonatos só foram determinadas ao término da última corrida deste domingo, vencida por Julio Campos, seguido por Witold Ramasauskas (#13, PROAM) e Arthur Gama (#09, PRO). Pela AM, Henry Couto faturou o desafio final do ano.

O que disseram os campeões:

— “Mais uma vitória para coroar um ano muito bom. Estou muito feliz. Devo esse campeonato ao apoio e à torcida da minha equipe, meu parceiro e da minha família, meus pais e meus filhos. Esse título também é deles. É mais um presente de Natal para casa” – Julio Campos, #1, PRO, Campeão Brasil.

— “O sentimento que tenho agora e me define é de muita felicidade e gratidão. Muita gente faz parte deste título. Agora é festejar e só depois pensar no ano que vem” – Léo Reis, #32, PROAM, Campeão Brasil.

— “Foi nossa primeira temporada na NASCAR Brasil e já saímos com esse resultado importante. Lutamos muito nesse ano, tivemos alguns resultados excepcionais e acredito que esse título do Campeonato Overall pode abrir portas para muita gente que queira juntar força conosco dentro do esporte. Estou muito satisfeito” – Gui Backes, #28, PROAM, Campeão Overall.

— “Foi um dia muito emocionante. Finalmente consegui gritar ‘é campeão’. Garanti mais um pódio nesta pista que é muito especial para mim. Mais uma prova de que foi um ano perfeito. Só tenho a agradecer a todos que me apoiaram para que eu conseguisse esse resultado” – Henry Couto, #00, AM, Campeão Brasil.

— “Evoluímos bastante neste final de temporada. Porém, nem tudo foram flores e tivemos também alguns incidentes que nos afastaram do Campeonato Brasil. Também conquistamos resultados constantes e quatro poles seguidas que nos fizeram conquistar a Overall e é isso que mais importa, estamos levando esse título inédito pra casa” – Brendon Zonta, #7, AM, Campeão Overall.

O Motorsport.com fez a cobertura completa da NASCAR Brasil Sprint Race em 2023, com repórteres in loco em todas as etapas exceto Tarumã e Cascavel. Além disso, nosso canal de YouTube transmitiu todas as corridas do ano, que também foi destaque no Bandsports.

NASCAR Brasil – Classificação final

Campeonato Brasil (torneio 'regular')

PRO

1) #1 Julio Campos / Léo Torres, 280 pontos

2) #88 Beto Monteiro/Alex Seid, 200

3) #9 Arthur Gama, 192

4) #46 Vitor Genz, 192

5) #54 Diogo Moscato, 170

6) #46 Edgar Bueno Neto, 153

7) #27 Rodrigo Sperafico / Lucas Mendes, 146

8) #11 Rafa Dias, 140

9) #2 Guga Lima, 38

10) #46 Raphael Teixeira, 35

11) #2 Marco Garcia, 8

PROAM

1) #32 Léo Reis /Rafa Reis, 258 pontos

2) #72/20 Lourenço Beirão, 179

3) #28 Gui Backes, 176

4) #4 Cayan Chianca, 174

5) #57 Fe Tozzo / João Bortoluzzi, 154

6) #78 Jorge Martelli, 133

7) #72 Giovani Girotto, 117

8) #13 Witold Ramasauskas, 94

9) #4 Pedro Bürger, 88

10) #80 Rafael Seibel, 88

11) #20 Jeff Giassi, 82

12) #98 Luan Lopes, 45

13) #63 Luís Trombini / Zezinho Muggiatti, 35

14) #11 Rafa Dias / Leandro Martins, 22

15) #16 Antonio Junqueira, 21

16) #2 Marco Garcia, 12

17) #90 Erick Schotten, 8

AM

1) #00 Henry Couto, 281

2) #7 Rômulo Molinari/ Brendon Zonta, 210

3) #78 Léo Yoshii, 188

4) #12 Edson Reis, 178

5) #8 Alexandre Kauê, 164

6) #98 MC Gui, 155

7) #8 Fabio Gubert, 140

8) #59 Cassiano Lopes / Dorivaldo Gondra Jr., 116

9) #31 Roberto Possas, 92

10) #42 Fernando Nakamura, 90

Campeonato Overall

PRO

1) #1 Léo Torres, 390 pontos

2) #46 Vitor Genz, 311

3) #3 Alex Seid, 293

4) #54 Diogo Moscato, 281

5) #11 Rafa Dias, 259

6) #88 Beto Monteiro, 254

7) #1 Júlio Campos, 235

8) #27 Lucas Mendes, 233

9) #9 Arthur Gama, 192

10) #27 Rodrigo Sperafico , 146

11) #46 Edgar Bueno Neto, 139

12) #88 Kiko Porto, 54

13) #71 Valdeno Brito/Nathan Brito, 41

14) #2 Guga Lima, 38

15) #46 Raphael Teixeira, 35

16) #88 Celso Neto, 30

17) #2 Marco Garcia, 8

PROAM

1) #28/43 Gui Backes, 293 pontos

2) #72 Lourenço Beirão, 278

3) #32 Léo Reis /Rafa Reis, 246

4) #57 Fe Tozzo / João Bortoluzzi, 233

5) #13 Witold Ramasauskas, 200

6) #78 Jorge Martelli, 195

7) #4 Cayan Chianca, 172

8) #72 Giovani Girotto, 158

9) #16 Antonio Junqueira, 126

10) #43 Gabriel Casagrande, 117

11) #4 Pedro Bürger, 88

12) #80 Rafael Seibel, 88

13) #20 Jeff Giassi, 82

14) #9 Arthur Gama, 80

15) #2/72 Marco Garcia, 50

16) #63 Luís Trombini, 46

17) #98 Luan Lopes, 45

18) #9 Celio Vinicius, 41

19) #63 Zezinho Mugiiatti, 35

20) #9 Marcus Índio, 31

21) #80 Vinny Azevedo / Rodolpho Santos, 30

22) #11 Rafa Dias, 22

23) #11 Leandro Martins, 22

24) #90 Erick Schotten, 8

AM

1) #7 Brendon Zonta, 302 pontos

2) #0 Henry Couto, 281

3) #12 Edson Reis, 273

4) #98 MC Gui, 252

5) #78 Léo Yoshii, 251

6) #8 Fabio Gubert, 216

7) #8 Alexandre Kauê, 212

8) #7 Rômulo Molinari, 212

9) #59/7 Dorivaldo Gondra Jr., 208

10) #59 Cassiano Lopes, 118

11) #42 Fernando Nakamura, 90

12) #31 Roberto Possas, 92

13) #77 Pedro Bezerra, 63

Calendário da NASCAR Brasil 2024:

Etapa 1 – 17 de Março – Campo Grande (MS)

Etapa 2 – 14 de Abril – Goiânia (GO)

Etapa 3 – 11 de Maio – Londrina (PR) #nightchallenge

Etapa 4 – 16 de Junho – a definir

Etapa 5 – 04 de Agosto – Interlagos - São Paulo (SP)

Etapa 6 – 01 de Setembro – Cascavel (PR) #100miles

Etapa 7 – 13 de outubro – Rio Grande do Sul

Etapa 8 – 17 de Novembro – Goiânia (GO) #ovaltrack

*Etapas especiais a serem definidas

NASCAR Brasil - FINAL | CORRIDA 2 | Interlagos | Domingo, 10/12

