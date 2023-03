Carregar reprodutor de áudio

O paranaense Giovani Girotto e o português Lourenço Beirão estão confirmados na NASCAR Brasil Sprint Race 2023 a bordo do carro #72 e integrarão o grid da classe PROAM. A experiência de Lourenço e a garra de Girotto representam uma união forte no desafio em prol do título.

“A expectativa é sempre alta”, diz Beirão. “É maximizar cada final de semana... Só assim consigo encarar as corridas e é a minha maneira de estar no desporto. Por vezes nem sempre sai tudo como a gente quer, mas dedicação e dar tudo de nós nunca pode faltar. Se juntarmos a tudo isto o bom ambiente que existe na categoria, e a diversão, dá pra cumprir os objetivos, sempre lutando por pódios”, destaca.

“Conheço o campeonato faz uns quatro anos e cada ano ele sempre me surpreende com algo inovador, algo que o torna cada vez mais profissional e interessante para quem corre e assiste. Juntando agora o nome NASCAR, que apanhou todo o mundo de surpresa, estou muito feliz de participar num campeonato com um nome tão forte mundialmente. Com isso mais responsabilidade, mas também um entusiasmo enorme”, afirma o piloto de Lisboa, Portugal.

Em 2020, 2021 e 2022, a competição já contou com Lourenço nas etapas pelo torneio GT Sprint Race Special Edition. Em 2019, Beirão teve um desafio totalmente novo, sendo o piloto mais votado pelo público e, com isso, ganhando o direito de ser o “guest driver” na etapa do Uruguai da Sprint Race International Cup, realizada no Autódromo Eduardo Cabrera, na cidade de Rivera, que faz fronteira com o extremo sul do estado do Rio Grande do Sul.

“Estou feliz por voltar à família da GT Sprint, e correr no Brasil, país irmão, com grandes amigos e que tão bem me tem recebido”, completou ele, que conta com um vasto currículo no automobilismo: International GT Open, International GT Open, Seat Leon Eurocup, Grande Turismo (GT), Campeonato Espanha GTS, Endurance Trophy IBER GT, Campeonato Internacional de GT – Endurance Series, WTCC – Campeonato do Mundo de Carros Turismo, Fórmula 3 Espanha, etc.

Atual campeão Overall, Brasil e Special Edition na classe AM, Giovani Girotto fez dois gradativos anos na GT Sprint Race. Vindo do kart, aos 34 anos, o curitibano já havia conquistado o título de campeão da GT Sprint Race Special Edition e o vice-campeonato Overall na divisão de acesso em 2021.

“Consegui ser campeão dos três campeonatos da categoria AM em 2022. Esse ano, subindo para PROAM, é um ano de evolução. Espero estar competitivo desde a primeira etapa”, destacou o piloto de Curitiba.

Confira os locais e datas da NASCAR Brasil Sprint Race 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

