A última vez que a NASCAR correu em Bowman Gray, o pai do Hall da Fama Chase Elliott, Bill Elliott, nem tinha feito sua estreia na Cup ainda. Mas no tão esperado retorno da NASCAR à pista da Carolina do Norte carinhosamente apelidada de Madhouse, o jovem Elliott saiu feliz. Ele foi o mais rápido no quali, venceu sua corrida de classificação de sábado e obteve uma vitória dominante na prova principal de domingo, liderando 171 das 200 voltas na pista de um quarto de milha.

"Não corremos em estádios como este", disse Elliott em sua entrevista, agradecendo ao público de 20.000 pessoas. "É muito legal. Agradeço a todos por tornarem esse momento especial para mim e minha equipe. Isso é incrível. Sei que não é uma corrida que vale pontos, mas é bom vencer, com certeza.

Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet, leading Heat #1 Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Enquanto o ‘Last Chance Qualifier’ de domingo para preencher as três últimas vagas do grid foi uma briga sem limites, os 23 pilotos da NASCAR Cup que passaram pelo corte fizeram um evento principal muito mais tranquilo. A corrida teve alguns momentos acalorados e muito contato, mas permaneceu praticamente limpa, com apenas Chase Briscoe abandonando.

Denny Hamlin conseguiu tirar a liderança de Elliott na metade do caminho, mas sua permanência na frente não durou muito, pois Elliott a recuperou na segunda metade.

Nas últimas voltas, Ryan Blaney perseguiu Elliott em meio ao tráfego mais lento. Enquanto Elliott aproveitou a pole position, Blaney foi 23º carro graças à sua pontuação de 2024.

O piloto da Penske conseguiu avançar ao longo da corrida, seguindo Elliott quando eles alcançaram o tráfego. A maioria dos carros ultrapassados ​​eram Chevrolets, no entanto — eles não ofereceram resistência quando Elliott se aproximou, mas Blaney não achou tão fácil passar.

Elliott garantiu o Bobby Allison Memorial Trophy do Clash e o grande cheque, Blaney ficou em segundo e Hamlin em terceiro. Joey Logano, Bubba Wallace, Ross Chastain, Austin Cindric, Tyler Reddick, Shane van Gisbergen e Chris Buescher completaram os dez primeiros.

