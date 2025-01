Red Bull retorna à NASCAR após 14 anos em parceria com Trackhouse

Após 14 anos de ausência da NASCAR Cup Series, a Red Bull está de volta ao grid da principal categoria do automobilismo norte-americano. Depois de um programa com uma equipe própria entre 2007 e 2011, a marca de bebidas energéticas retorna como patrocinadora máster da Trackhouse Racing.

A matemática faz sentido. A Trackhouse já tem dois atletas da Red Bull na equipe: Shane van Gisbergen (que está com a marca desde 2016) e o jovem fenômeno Connor Zilisch (que assinou com a Red Bull no mesmo fim de semana em que venceu em sua estreia na NASCAR Xfinity Series em Watkins Glen na última temporada).

Nesta temporada, porém, o patrocínio se estende até ao capô do carro. A Red Bull se torna a bebida energética oficial da Trackhouse e será a principal patrocinadora em várias corridas da Cup.

Libré Red Bull da Trackhouse Racing Foto de: Red Bull Content Pool

A empresa adornará o Chevrolet nº 88 de Van Gisbergen em cinco corridas da Copa este ano, que incluem 16 de março no Las Vegas Motor Speedway, 13 de julho no Sonoma Raceway, 3 de agosto no Iowa Speedway, 23 de agosto no Daytona International Speedway e 28 de setembro no Kansas Speedway.

A Red Bull também patrocinará Zilisch em sua recém-anunciada estreia na NASCAR Cup. Zilisch, de apenas 18 anos de idade, fará sua primeira aparição no mais alto nível do esporte na corrida de 2 de março no Circuito das Américas (COTA), pilotando o Chevrolet nº 87 em uma quarta entrada para a equipe. O COTA é o local da primeira vitória de Trackhouse na Cup, em 2022.

"É um capítulo incrível na história da Trackhouse Racing receber a Red Bull de volta à NASCAR", disse o fundador e proprietário da Trackhouse, Justin Marks. "A Red Bull é uma das marcas mais poderosas do mundo e é uma honra para nós embarcar em uma parceria com uma empresa tão icônica".

Shane Van Gisbergen, uniforme Red Bull da Trackhouse Racing Foto de: Equipe Trackhouse Racing

"Essa é uma grande vitória para o nosso esporte e um momento que repercutirá entre os milhões de fãs da NASCAR em todo o mundo. Estou entusiasmado com Connor, Shane e todos os membros da Trackhouse pela parceria com quem considero ser a maior empresa de automobilismo do mundo. Estamos mais do que honrados em receber a Red Bull na família Trackhouse Racing".

A equipe da Red Bull operou por cinco temporadas na Cup, vencendo duas vezes com Brian Vickers em Michigan em 2009 e com Kasey Kahne em Phoenix em 2011. Ela nunca ficou acima do 14º lugar na classificação final. Mas eles têm oito campeonatos mundiais de pilotos na F1, incluindo os quatro últimos com Max Verstappen.

