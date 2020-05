Hamlin vence nova prova em Darlington com chuva e final polêmico

A chuva entrou em cena novamente em Darlington e atrasou o início da corrida desta noite de quarta-feira, mas nem de longe foi o destaque da segunda corrida da NASCAR Cup Series após o retorno da categoria depois da parada de dois meses ocasionada pelo coronavírus.

Clint Bowyer começo com tudo, vencendo os dois primeiros segmentos, mas a prova não tinha um franco favorito, além da mãe natureza prometendo mais chuva durante toda a competição.

E a água efetivamente veio, fazendo a prova ser encerrada com 208 das 228 voltas previstas, dando a vitória a Denny Hamlin, a segunda do ano. O carro #11 liderava o pelotão durante a bandeira amarela quando a chuva chegou.

O motivo da amarela acabou gerando uma grande confusão, colocando o vencedor da prova em segundo plano. Kyle Busch brigava pela segunda posição com Chase Elliott, após tentar dar bote por fora, o #18 tentou voltar à posição atrás do #9, mas acabou atingindo o rival, que acabou rodando e trazendo a paralisação decisiva da prova.

Elliott não gostou nada e após sair do carro, esperou que o carro de Busch cruzasse o caminho novamente para mostrar sua insatisfação e o dedo do meio.

Assim que a prova foi encerrada, o mecânico-chefe de Elliott, Alan Gustaffson foi falar com o atual campeão da NASCAR, o que gerou desconfiança de uma possível briga. Mas ambos apenas conversaram e Busch admitiu o erro na manobra que tirou um bom resultado de Elliott.

O ‘Buschinho’ acabou ficando com a segunda posição, seguido de Kevin Harvick, Brad Keselowski e Joey Logano, completando o top-5.

A NASCAR Cup Series volta neste domingo com as 600 Milhas de Charlotte.

Téo José revela papo com Silvio Santos que causou redução da cobertura da Indy

PODCAST: Será o fim de Vettel na F1?