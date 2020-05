NASCAR Heat Pro League inicia segunda fase de campeonato

O primeiro segmento da temporada regular da eNASCAR Heat Pro League terminou após quatro corridas.

A parte de abertura levou a série para Homestead-Miami, Watkins Glen, Dover e New Hampshire.

Pelo lado do PS4, o vencedor de Watkins Glen, Maxwell Castro, mantém a liderança do campeonato com 101 pontos. O vencedor New Hampshire, Josh Harbin, é o segundo, oito pontos atrás, seguido pelo vencedor do Dover, Kyle Arnold, nove pontos atrás.

Nick Jobes, que venceu em Homestead, ocupa o quarto lugar na classificação.

Classificação - PS4

Pos. / Pontos / Piloto

1. 101 Maxwell Castro

2. 93 Josh Harbin

3. 92 Kyle Arnold

4. 87 Nick Jobes

5. 87 Jason Mitchell

6. 78 Brandyn Gritton

7. 75 Mike Braas

8. 72 Joey Stone

9. 72 Cody Giles

10. 67 Corey Rothgeb

11. 61 Josh Parker

12. 52 Joe Gornick

13. 47 Brandon Hanna

14. 36 TJ McGowan

Os pilotos do Xbox incluem o único vencedor de duas provas nesta temporada, Justin Brooks (Homestead e Dover) que lidera a classificação com 121 pontos, oito à frente do vencedor de Watkins Glen, Daniel Buttuafuoco, e 14 pontos à frente do vencedor em New Hampshire, Slade Gravitt.

Brooks foi notavelmente consistente. Depois de vencer metade dos eventos no segmento 1, ele também terminou em terceiro em Glen e ficou em oitavo em New Hampshire, se concentrando em proteger a liderança na classificação.

Classificação Xbox

Pos. / Pontos / Piloto

1. 121 Justin Brooks

2. 113 Daniel Buttafuoco

3. 107 Slade Gravitt

4. 94 Luis Zaiter

5. 84 Nick Walker

6. 68 Tyler Dohar

7. 66 Mitch Diamond

8. 62 Matthew Heale

9. 61 Matthew Selby

10. 56 Riley Ogle

11. 55 Jose Ruiz

12. 55 Diego Alvarado

13. 54 Brian Tedeschi

14. 44 Sam Morris

A temporada regular é dividida em três segmentos. O segmento 2 terá pilotos e equipes que enfrentarão em Mid-Ohio, Talladega, Iowa e Atlanta.

À medida que as duas primeiras corridas conflitam com as corridas ‘reais’ da NASCAR no meio de semana, a Pro League muda para as noites de quinta-feira para esses eventos.

Reforçada pelos esforços de Arnold e Buttafuoco, a Germain Gaming lidera a classificação por equipes com 205 pontos, contra os 195 de Chip Ganassi Gaming. A Wood Brothers está em terceiro, com 179.

A JTG Daugherty Throttlers e a Leavine Family Gaming completam os cinco primeiros.

A próxima corrida começa às 21h, horário de Brasília, e será transmitido ao vivo no Motorsport.tv. Também pode ser visto em NASCARHeat.com/Live, Facebook.com/NASCARHeat ou Twitch.tv/704nascarheat.

