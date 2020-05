OPINIÃO: Como a NASCAR levou o mundo na direção do "novo normal"

Muita coisa poderia ter dado errado quando a NASCAR realizou o primeiro evento de uma modalidade de alto nível do automobilismo mundial desde o início da pandemia, mas não deu. Com sorte, o retorno da Cup Series em Darlington no domingo correu perfeitamente - e entregou uma grande corrida com batalhas e histórias fantásticas, nenhuma relacionada à Covid-19 além do óbvio.

A NASCAR geralmente é vista com desdém pela elite do automobilismo mundial, devido aos seus carros e tecnologias que não são de ponta e um calendário dominado pelos circuitos ovais, mas é uma atitude esnobe baseada na ignorância de suas sutilezas.

Além disso, um ponto forte é a sua equipe de liderança e estrutura. A NASCAR é, possivelmente, a liga mais autocrática do automobilismo, tendo uma mesma família como dona da categoria desde o seu início em 1948.

Apesar de seus 75 anos, o que significa que ele se encaixa no grupo de risco da pandemia, não surpreendeu ninguém que o presidente e CEO da NASCAR, Jim France, estivesse presente no local - apesar de não ter chegado a ir até a pista. Um estudioso do esporte, ele falou umas palavras pelo sistema de som da pista antes da corrida e agradeceu pessoalmente a todos pela participação e compreensão ao seguir as diretrizes sanitárias.

Todos os presentes tiveram suas temperaturas verificadas na chegada e responderam a um formulário médico. Parecia que todo mundo estava abaixo do limite, sem sinais de febre, e o processo correu sem problemas para todo mundo, com mais de 900 pessoas no local.

Chamar a corrida The Real Heroes 400 ("400 milhas dos verdadeiros heróis") para homenagear os profissionais de saúde foi simplesmente uma bela homenagem, e foi ótimo ter o vencedor da corrida Kevin Harvick homenageando o Dr. Josh Hughes, cujo nome ele levou na parte de cima de seu parabrisa e em seu macacão (abaixo, à esquerda).

Uma grande força por trás desse rápido retorno, obviamente, foi a televisão. A Fox foi a emissora por trás da transmissão (e existe alguma ironia aí, já que o canal de notícias da empresa muitas vezes tem uma cobertura da pandemia cheia de miopias) e claramente teve o mínimo possível de funcionários para realizar a cobertura.

Sua excelente equipe de comentaristas estava em Charlotte, mas você nunca teria imaginado isso, se não fosse pelo pré-corrida mais curto e as entrevistas pós-corrida, apesar do evento ter se estendido como sempre, devido às bandeiras amarelas.

Durante o período de paralisação, eu realmente gostava dos eventos de eSports que a Fox produziu. Por causa deles, agora minha esposa é uma grande fã do Clint Bowyer, e ela gostou bastante dos comentários dele nas corridas!

Ela ficou triste por não ouvir ele na corrida real do domingo, então talvez o Clint precise fazer uma transmissão via Twitch com sua câmera onboard e os comentários dele... Ela adoraria isso...

Além disso, para preencher o vácuo de dez semanas, a melhor opção para os fãs era jogar o game da NASCAR. Eu descobri que, se você levar a dificuldade do jogo para o máximo, você tem uma sensação real da dificuldade desse esporte! Não sei em qual nível Ricky Stenhouse estava quando ele bateu após duas curvas na corrida real... "Foi vergonhoso para mim", ele admitiu depois!

Nós ouvimos muitas vozes vindas das garagens, e uma que eu sempre respeitei muito - desde que Roger Penske me apresentou a ele na Daytona 500 há mais de uma década - é a de Brad Keselowski. O campeão é inteligente e articulado, e fala o que vem à cabeça.

Como um pai de uma família nova, se ele estivesse preocupado sobre correr no domingo, ele provavelmente seria o primeiro a dizer não se não se sentisse seguro. Pelo contrário, ele foi só elogios à NASCAR e a execução dessa tarefa difícil - isso vindo de alguém que não tem medo de falar o que pensa.

"Correr nesse final de semana não foi algo fácil de fazer", disse Keselowski. "É fácil dizer isso, mas a realidade é que muitas peças tiveram que se juntar para isso. Provavelmente eu sou um dos primeiros a criticar a NASCAR em vários assuntos, e geralmente faço isso com razão, mas, nesse caso, eles merecem os elogios".

"Eles trabalharam demais, juntaram várias entidades e fizeram isso acontecer. De vez em quando, eu olho para a história do esporte e vejo outras federações que existiram ao longo dos últimos 100 anos e fico me perguntando porque algumas não deram certo e a NASCAR deu".

"Eu converso com alguns dos donos da liga e eles falam sobre momentos similares, quando o esporte estava na corda bamba e algumas federações tomaram boas decisões e outras não. Os que tomaram boas decisões sobreviveram".

"A NASCAR tomou algumas decisões difíceis, que juntou vários acionistas e encontrou uma maneira de fazer isso acontecer, apesar de vários obstáculos. Por causa disso, acho que a NASCAR vai se sair bem. Foi um grande momento para o esporte a realização dessa prova".

"Eu acredito que a NASCAR e as pessoas na direção e in loco merecem todos os créditos por isso. Me surpreendeu, para ser honesto, que tudo deu certo. Até duas ou três horas antes da corrida, eu estava pronto para algo dar errado. Tipo, o que vai ser? Alguém vai ficar doente? Vai ter alguém boicotando do lado de fora? Ninguém fez. Nada deu errado".

"Eles fizeram isso acontecer e parece um milagre de natal. As pessoas da família France que trabalharam duro, Steve Phelps e O'Donnell e muitos outros, eles fizeram esse final de semana acontecer, quando seria muito mais fácil dizer: 'Vamos esperar a NHL, NFL ou a NBA serem as cobaias'".

"Eles não tiveram essa atitude e eu os respeito muito por tomar essa decisão".

Antes da corrida, outra estrela da NASCAR cuja opinião eu respeito muito - Dale Earnhardt Jr. - falou sobre a importância desse momento: "Precisamos movimentar o dinheiro novamente no nosso esporte para garantir a sobrevivência dessas equipes, da liga. Então é crítico realizarmos isso, mesmo sem os fãs".

Como dono de equipe, Dale Jr. sabe que muitas vidas dependem da NASCAR voltar à correr, e que os negócios só podem ficar fechados por algum tempo antes de não conseguir reabrir novamente.

Isso serve para o automobilismo no mundo inteiro, e, enquanto essa pandemia terrível continua causando danos incríveis ao redor do mundo, voltar ao "novo normal" significa tomar passos corajosos como o que a NASCAR fez, garantindo ao máximo que a disseminação seja contida.

Agora, o desafio é se manter alerta, e manter o distanciamento social e práticas de higiene pessoal o máximo possível.

O único erro que vi em toda a corrida foi no período próximo aos pitstops, quando os spotters ficavam muito perto uns dos outros. Não precisa: usem o What's App pessoal! Mantenham a distância quando possível (e isso vale também para você, caro leitor) e todos vamos sobreviver a isso.

