NASCAR: Bowman quebra jejum ao vencer prova caótica em Chicago

Alex Bowman obteve uma sequência de 80 corridas sem vitórias e emergiu como o vencedor da etapa de rua de Chicago, corrida interrompida pela escuridão pela segunda temporada consecutiva.

Com um atraso de quase duas horas devido à chuva no segundo segmento, a NASCAR marcou para às 20h20 (horário local) para encerrar a corrida que tinha 75 voltas programadas para domingo.

Bowman estava entre os poucos carros que optaram por não parar antes do segmento final e com pneus de chuva.

Depois de uma batalha de várias voltas com Joey Hand, Bowman assumiu a liderança na volta 51, pouco antes de uma amarela ser exibida para Josh Berry colidindo com as barreiras de pneus.

Quando a corrida foi reiniciada na volta 54, restavam cerca de quatro minutos no relógio. Bowman deu um bom salto no reinício, depois segurou Tyler Reddick que se aproximava rapidamente – com pneus slicks novos – para conquistar sua primeira vitória na temporada de 2024 e se garantir nos playoffs.

A vitória mais recente de Bowman ocorreu em 6 de março de 2022, em Las Vegas e agora todos os quatro pilotos da Hendrick Motorsports se classificaram para os playoffs de 16 pilotos.

Ty Gibbs terminou em terceiro, Hand – conduzindo um terceiro carro da RFK Racing – foi quarto e Michael McDowell completou os cinco primeiros.

Completando o top 10 estavam Ricky Stenhouse Jr., Todd Gilliland, William Byron, Kyle Busch e Ryan Blaney.

Dois dos principais candidatos à vitória no domingo viram seus dias terminarem mais cedo.

O tricampeão da Supercars, Shane van Gisbergen – que venceu esta corrida há um ano – sofreu um acidente na volta 25. Kyle Larson, que largou na pole, sofreu bateu na volta 34.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series será em Pocono, no próximo fim de semana.

Resultado

