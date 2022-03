Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a quarta etapa da temporada de 2022, com a pista de uma milha de Phoenix, que também receberá a final em novembro. Na ponta, três pilotos que brigavam pela primeira vitória na principal categoria do automobilismo americano.

No final, Chase Briscoe, da Stewart-Haas, saiu vitorioso, após superar Ross Chastain e Tayler Reddick, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Ryan Blaney, pole position e que foi quem mais liderou, com 143 voltas, foi o quarto colocado, seguido de Kurt Busch, fechando o top-5.

Os dois primeiros colocados quando chegaram no Arizona, Kyle Larson e Martin Truex Jr., não completaram a corrida. O atual campeão teve problemas em seu motor, enquanto o campeão de 2017 acabou batendo.

A NASCAR volta à costa leste no próximo fim de semana e visita o remodelado oval de Atlanta no próximo domingo.

Resultado final

