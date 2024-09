Chase Briscoe segurou Kyle Busch para vencer a Southern 500 em Darlington, garantindo sua vaga nos playoffs em um confronto dramático na noite deste domingo. Após corrida consistente, sempre se mantendo entre os primeiros colocados, mesmo com uma série de bandeiras amarelas nas voltas finais, o piloto da Stewart-Haas conseguiu seu primeiro triunfo de 2024, o segundo da carreira.

Busch, que também brigava pela classificação por meio de vitória, acabou na segunda colocação. Christopher Bell chegou em terceiro, seguido por Kyle Larson e Ross Chastain.

Com os resultados, Tyler Reddick, 10º em Darlington, conquistou o título simbólico da fase de classificação da Cup Series, por apenas um ponto sobre Larson.

Mesmo sem o título, Larson agora assume a liderança do campeonato, após a atualização dos pontos, com os tentos de playoffs somados a 2.000 pontos. Veja:

Resultado

