Disputada nesta segunda-feira, a etapa de Michigan da NASCAR Cup Series teve um incidente impressionante no Michigan International Speedway, palco de uma cena assustadora nesta que é a antepenúltima etapa da categoria mais popular dos Estados Unidos antes da fase de playoffs.

Isso porque o norte-americano Corey LaJoie, a bordo do Chevrolet Camaro nº 7 do time Squire Motorsports, 'saiu voando' após disputa por posição com o compatriota Noah Gragson, piloto do Ford Mustang nº 10 da equipe Stewart-Haas Racing. O Motorsport.com mostra o 'lance' no vídeo abaixo:

O acidente de LaJoie vem após algumas polêmicas na NASCAR Cup, que, no último fim de semana, viu Kyle Busch usar uma tesoura dentro do carro e, além disso, teve os holofotes sobre Austin Dillon após o piloto tirar Joey Logano e Denny Hamlin da corrida rumo à vitória em Richmond.

Depois de dias de deliberação, a categoria decidiu punir Dillon: o piloto norte-americano da Richard Childress Racing manteve o triunfo em Richmond, mas perdeu a vaga nos playoffs que sua vitória havia 'gerado'.

A corrida

A prova teve prorrogação e o vencedor foi o piloto da 23XI Racing Tyler Reddick, que superou William Byron no over time para triunfar em Michigan. Reddick já havia vencido em Talladega e, com isso, ido aos playoffs. No Michigan International Speedway, ele venceu apesar de batidas no fim da corrida.

Tyler estava rumando para a vitória algumas voltas antes do caos, mas um incidente de Martin Truex Jr. transformou a disputa. Na relargada seguinte, Alex Bowman atingiu o muro da reta final e Ross Chastain escapou para dentro antes de ficar preso na grama.

A corrida foi para a prorrogação com o Ford Mustang nº 6 de Brad Keselowski perto de Byron enquanto o Toyota nº 54 de Ty Gibbs se alinhou atrás de Reddick. Tyler conseguiu passar Byron rapidamente e não olhou mais para trás, vencendo por pouco menos de dois décimos de segundo com 16 voltas de liderança. Byron ficou em segundo lugar e Gibbs, que ainda está em busca de sua primeira vitória na Cup, foi terceiro. Reddick exaltou Ty após a contenda.

