A NASCAR Cup Series teve Tyler Reddick como campeão da fase de classificação, antes dos playoffs. O piloto da equipe 23XI garantiu esta condição no último domingo, na etapa de Darlington, na Carolina do Sul, mesmo com problemas estocais durante a corrida de 500 Milhas.

Um dos donos do time, Michael Jordan, acompanhava de perto o desempenho de seus dois pilotos, que tiveram sorte oposta. Enquanto Reddick se sagrava com o título simbólico da primeira fase, Bubba Wallace amargava a não ida para a fase decisiva do campeonato.

Até a bandeira quadriculada, Jordan dava demonstrações de nervosismo, como ele mesmo relatou pouco antes das voltas finais à TV americana.

“Eu estou absolutamente assustado, porque quero que Bubba vá bem, obviamente. Eu sei que Tyler está um pouco doente, mas ele está lutando, tentando passar por isso. É disso que a NASCAR se trata. Eu gosto disso. Eu não tenho mais o basquete, mas a NASCAR facilmente pode repor isso. Estou animado.”

A atual temporada vem sendo uma das que Jordan mais tem visitado na NASCAR, se tornando uma figura cada vez mais comum no meio, desde quando anunciou a sociedade na 23XI com o piloto Denny Hamlin.

A equipe, fundada em 2021 promete se consolidar como uma das mais fortes na maior categoria das Américas e uma das maiores do mundo. Há poucos meses, foi inaugurado a sua nova sede, que se destaca pela imponência, em um terreno de 64 mil metros quadrados e um prédio que ocupa de 37 mil deles.

A ‘Airspeed’, nome da sede, uma referência ao apelido de Jordan, não teve os valores de sua construção revelados, mas estima-se que passou da casa dos US$ 10 milhões.

Tyler Reddick, Curtis Polk, Denny Hamlin e Michael Jordan Foto de: Lesley Ann Miller / Motorsport Images

O homem de negócios

Se dentro das quadras Jordan era uma unanimidade, com o hexacampeão da NBA sendo apontado por muitos analistas como o melhor jogador de basquete da história do esporte, fora das quadras, seu desempenho pode ser comparado aos mortais.

O exemplo mais notável é a sua passagem como proprietário do Charlotte Hornets, time da NBA. Por mais que o time da Carolina do Norte sequer tivesse chegado às finais de sua conferência, o investimento inicial de US$ 275 milhões se pagou após a venda da franquia por quase US$ 3 bilhões, em 2023.

Ainda no campo esportivo, Jordan é investidor majoritário de um campo de golfe, o Grove XXIII, em Hobe Sound, na Flórida. Além disso, em setembro de 2020, ele se tornou investidor e consultor do site de apostas DraftKings.

Além dos negócios esportivos, Jordan é coproprietário de um grupo automotivo que leva seu nome, com uma concessionária Nissan na cidade de Durham, na Carolina do Norte, desde 1990. Antes, ele tinha uma concessionária Lincoln-Mercury que fechou em 2009. A empresa também possuía uma franquia Nissan em Glen Burnie, Maryland.

O mercado da alimentação também faz parte dos investimentos de Jordan. Ele possui uma rede de restaurantes, a Michael Jordan's Steak House.

Segundo a revista Forbes, Jordan tem uma fortuna estimada em US$ 3,2 bilhões, contando também com somas astronômicas da linha Air Jordan da Nike e outros negócios pontuais. A 23XI pode até não se tornar a MVP das equipes da NASCAR, mas tudo indica que, como negócio, ela valerá ouro daqui alguns anos.

