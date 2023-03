Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series realizou a terceira etapa do campeonato de 2023 neste domingo, em Las Vegas, com um grande nome que dominou as ações amplamente, praticamente do início ao fim: William Byron.

O piloto de 25 anos venceu os dois primeiros segmentos da corrida de 400 milhas, mas não se encaminhava para a vitória nas voltas finais, com Kyle Larson em uma vantagem confortável. Mas, com quatro giros para o fim, a bandeira amarela proporcionada por Aric Almirola trouxe a prorrogação.

Martin Truex Jr. decidiu parar, enquanto a maioria dos ponteiros optou pela troca de dois pneus. O campeão de 2017 relargou, mas foi presa fácil para Byron, que reiniciou em segundo e re3cebeu a bandeira quadriculada na frente.

Esta foi a quinta vitória de Byron na NASCAR Cup Series, a terceira seguida de um Chevrolet.

Larson foi o segundo colocado, seguido de Alex Bowman, Bubba Wallace e Christopher Bell, completando o top 5. Truex acabou na sétima colocação.

A NASCAR Cup Series retorna no próximo domingo, com a etapa de Phoenix.

Resultado

