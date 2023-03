Raikkonen voltará a correr pela NASCAR em Austin

Carregar reprodutor de áudio

A equipe Trackhouse Racing anunciou que Kimi Raikkonen voltará a correr pelo time em 2023, na etapa do Circuito das Americas, em Austin, da NASCAR Cup Series, no dia 26 de março.

O finlandês voltará ao local em que triunfou pela última vez na Fórmula 1, em 2018, novamente como parte do Project 91, tendo feito sua estreia no ano passado em Watkins Glen.

“Eu me diverti muito na NASCAR”, disse Raikkonen. “Tive muito o que aprender em pouquíssimo tempo, mas todos foram muito prestativos, a competição foi um grande desafio.

“Desta vez, vou correr em uma pista que conheço, então não haverá uma curva de aprendizado tão íngreme. Eu quero me divertir, mas também fazer o melhor que pudermos.”

“Quando anunciamos Kimi no ano passado, eu disse que ele era uma superestrela global que eu tinha em mente quando criamos o Project 91. Acho que você viu a recepção dos fãs em todo o mundo e o desempenho de Kimi no carro foi uma prova do conceito”, disse Justin Marks, coproprietário da Trackhouse.

“O seguimento de Kimi é enorme e é ótimo para a NASCAR, Trackhouse e acho que Kimi realmente gosta de nossas corridas.”

“Tenho certeza de que muitos pilotos gostariam de ter a chance de experimentar a NASCAR”, disse Raikkonen. “Não é muito fácil, então talvez abra algumas portas no futuro para mais chances de tentar atrair mais europeus para o esporte.”

