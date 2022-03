NASCAR: Byron domina e vence no remodelado oval de Atlanta

Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series realizou a quinta etapa da temporada de 2022 em Atlanta, após passar por três rodadas na costa oeste dos Estados Unidos. A pista de pouco mais de 1,5 milha na Georgia passou por uma grande reformulação, ganhando características de superspeedway, com os carros correndo mais próximos e os famosos ‘big ones’, vistos em Daytona e Talladega.

Leia também: NASCAR e Hendrick Motorsports levarão NextGen para competir nas 24 Horas de Le Mans de 2023

No final, William Byron foi o melhor, conquistando a terceira vitória da carreira na principal categoria da NASCAR e se tornando o terceiro piloto da Hendrick Motorsports a vencer, e se garantir nos playoffs.

Ross Chastain, Kurt Busch, Daniel Suarez e Corey Lajoie completaram o top-5, com este último finalizando no quinto lugar pela primeira vez na carreira.

A próxima parada da NASCAR Cup Series será em Austin, no Texas, no primeiro desafio em circuito misto do novo carro da categoria, o NextGen.

Resultado

CUTUCADA em Verstappen? Wolff DESTOA de Max e fala de Red Bull ZERADA: Não desejo MÁ SORTE a ninguém

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #168 - 'Volta' da Ferrari incendeia ainda mais disputa da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: