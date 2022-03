Carregar reprodutor de áudio

A NASCAR Cup Series colocou o NextGen pela primeira vez em um circuito misto, em Austin, no Texas. E pela terceira vez em seis corridas, um piloto venceu pela primeira vez no campeonato principal da maior categoria do automobilismo americano.

Ross Chastain travou dura batalha com AJ Allmendinger e Alex Bowman na volta final e após toque no carro #16, que por sua vez, coletou o #48, o piloto da Trackhouse Racing conquistou sua primeira vitória, trazendo também o primeiro troféu do time comandado pelo ex-piloto Justin Marks e do cantor Pitbull.

Bowman conseguiu completar em segundo, com Christopher Bell, Chase Elliott e Tyler Reddick fechando o top-5. Oficialmente, Allmendinger foi o 33º.

Como acontece tradicionalmente em suas vitórias em outras divisões, Chastain não perdeu a oportunidade de comemorar sua vitória atirando uma melancia ao chão. O piloto vem de família de produtores do fruto na Flórida e sempre celebra desta maneira.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series acontece em Richmond, no próximo domingo.

Resultado final

F1 2022: Qual é o tamanho do buraco da Mercedes? | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - PÓDIO: Verstappen engole Leclerc no final e coloca fogo no campeonato

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: