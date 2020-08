A NASCAR Cup Series realizou neste domingo a segunda prova em Michigan do fim de semana, em eventos modificados do calendário por causa da pandemia. Mesmo local, mesmo vencedor. Se no sábado, Kevin Harvick teve que superar Brad Keselowski para triunfar, neste domingo ele teve que fazer o mesmo nas últimas voltas com outro grande nome da temporada, Denny Hamlin.

Esta foi a sexta vitória de Harvick na temporada, contra cinco de Hamlin, com ambos sendo os grandes nomes de suas equipes e montadoras.

Mesmo com o grid invertido e tendo que largar na 20ª posição, Harvick conseguiu chegar à frente com facilidade e liderou 90 das 156 voltas programadas.

Martin Truex Jr., Kyle Busch e Joey Logano completaram o top-5.

A corrida também foi marcada pelo acidente envolvendo os companheiros de equipe da Penske na 96ª volta. Brad Keselowski perdeu o controle de seu carro e ‘coletou’ Ryan Blaney, enquanto brigavam pela liderança. Ambos acabaram parando no muro e sendo obrigados a abandonar.

A próxima etapa da NASCAR será no misto de Daytona, no próximo fim de semana, em traçado inédito, na prova que substitui a etapa de Watkins Glen, cancelada por causa da Covid-19.

